Isen i fjorde og dele af de indre farvende breder sig
Tirsdag 3. februar 2026 kl: 10:14Af: Redaktionen
Statens Ismeldetjeneste skrev mandag, at vandtemperaturen i de kommende dage kommer tættere på frysepunktet i Smålandsfarvende og på nordsiden om Lillebælt. Farvandet nord om Lolland i Smålandsfarvandene er begyndt at fryse til. Under de kommende to dage vil isen udvide sig mod nord, samt fra sydvestkysten af Sjælland. Det betyder områder med 10 til 20 centimeter tyk is
Statens Ismeldetjeneste vurderer, at der i de kommende dage ikke vil dannes havis i sejlrute nord om Fyn. Derimod er der is i Roskilde fjord og Isefjord, som vil blive tykkere og dække næsten hele fjorden i løbet af de kommende dage.
Overfladetemperaturen i de andre åbne farvande er over en grad, og Statens Ismeldetjeneste vurderer, at der ikke vil dannes is i disse områder. På lidt længere sigt - det er to til fem dage - altså resten af ugen - bliver det mere koldt, og der kan dannes is ved kysten rundt om Sjælland, Fyn Lolland og Falster. Muligvis kan det vokse ud mod farvandene med størst risiko for den vestlige Østersø.
Et kig i vejrudsigterne hos DMI og norske yr.no viser, at det fortsat vil være koldt i denne uge og i den kommende uge.
Nedenfor bringer vi ismeldingerne fra mandag 2. februar.
Ismelding for de danske farvande mandag 2. februar 2026:
Jyllands Vestkyst:
- Thyborøn kanalen, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Limfjorden:
- Thyborøn havnen, tæt driv is, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Sælhundeholm Løb tæt driv is, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Oddesund spredt driv is. Skibsfart uhindret
- Nykøbing Mors, Sallingsund, is frit
- Nykøbing Mors havnen, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør Bredning spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør farvandet mod vest tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Aggersund tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør farvandet mod øst tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Skive havn, fast is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompact kvadderis. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Skive fjorden til Lundsøhage, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Aalborg ud for byen spredt drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Jyllands Østkyst:
- Sæby havn kompakt is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Hadsund fjorden tær drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, småisflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Vejle havn og inderfjord fast is med drivis udenfor, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Fyn:
- Isfrit
Sjælland:
- Frederikssund mod nord tær drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Frederikssund havnen fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde havnen tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kompakt kvadderis. Skibsfart uhindret
Bornholm:
- Isfrit
