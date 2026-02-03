Isen i fjorde og dele af de indre farvende breder sig

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 10:14

Statens Ismeldetjeneste vurderer, at der i de kommende dage ikke vil dannes havis i sejlrute nord om Fyn. Derimod er der is i Roskilde fjord og Isefjord, som vil blive tykkere og dække næsten hele fjorden i løbet af de kommende dage.









Overfladetemperaturen i de andre åbne farvande er over en grad, og Statens Ismeldetjeneste vurderer, at der ikke vil dannes is i disse områder. På lidt længere sigt - det er to til fem dage - altså resten af ugen - bliver det mere koldt, og der kan dannes is ved kysten rundt om Sjælland, Fyn Lolland og Falster. Muligvis kan det vokse ud mod farvandene med størst risiko for den vestlige Østersø.









Et kig i vejrudsigterne hos DMI og norske yr.no viser, at det fortsat vil være koldt i denne uge og i den kommende uge.









Nedenfor bringer vi ismeldingerne fra mandag 2. februar.





Ismelding for de danske farvande mandag 2. februar 2026:





Jyllands Vestkyst:

Thyborøn kanalen, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Limfjorden:

Thyborøn havnen, tæt driv is, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Sælhundeholm Løb tæt driv is, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Oddesund spredt driv is. Skibsfart uhindret

Nykøbing Mors, Sallingsund, is frit

Nykøbing Mors havnen, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør Bredning spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør farvandet mod vest tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Aggersund tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør farvandet mod øst tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Skive havn, fast is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompact kvadderis. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Skive fjorden til Lundsøhage, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Aalborg ud for byen spredt drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Jyllands Østkyst:

Sæby havn kompakt is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Hadsund fjorden tær drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, småisflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Vejle havn og inderfjord fast is med drivis udenfor, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Fyn:

Isfrit





Sjælland:

Frederikssund mod nord tær drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Frederikssund havnen fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde havnen tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kompakt kvadderis. Skibsfart uhindret





Bornholm:

Isfrit

