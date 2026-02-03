Grænseovergange mellem Vestbalkan og Schengen er blokerede
Tirsdag 3. februar 2026 kl: 11:09Af: Redaktionen
Transportkoncernen DSV oplyste i sidste uge sine kunder om, at transportorganisationer i flere lande på Balkan har indledt koordinerede blokader af centrale grænseovergange for godstransport i protest mod, at EU i oktober sidste år indførte et nyt system for ind- og udrejse af Schengen-området
DSV henviste til aktuelle brancheoplysninger, hvor forventningen var, at blokaderne kunne vare i op til syv dage, med mulighed for både forkortelse og forlængelse.
Blokaderne påvirker godstransport mellem Serbien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Albanien og Montenegro samt alle tilstødende Schengen-lande (Kroatien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Grækenland. Blokaderne betyder, at der er forsinkelser, forlængede transittider og stilstand ved de berørte grænseovergange.
Hos DSV indstillede man afhentning af forsendelser fra og til de berørte lande, mens allerede indsamlede forsendelser blev tilbageholdt på de steder, de var, for at undgå yderligere trængsel og belastning af infrastrukturen.
