Lastbil skred ud i det glatte føre

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 12:00

Hverken chaufføren i sættevognstoget - en 30-årig mand fra Møn - eller føreren af personbilen - en 80-årig mand - kom ifølge Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster noget til ved uheldet.









Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster benytter lejligheden til at gøre opmærksom på, at det stadig er koldt og glat, så at man skal holde sig orienteret om føret, når man skal ud at køre.









Politiet henviser blandt andet til Vejdirektoratets hjemmeside, Trafikinfo.dk.





