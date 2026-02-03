Lastbil skred ud i det glatte føre
Tirsdag 3. februar 2026 kl: 12:00Af: Redaktionen
Mandag eftermiddag lidt efter klokken 16 skred et sættevognstog ud på Mønsvej ved Vordingborg og ramte en personbil
Hverken chaufføren i sættevognstoget - en 30-årig mand fra Møn - eller føreren af personbilen - en 80-årig mand - kom ifølge Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster noget til ved uheldet.
Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster benytter lejligheden til at gøre opmærksom på, at det stadig er koldt og glat, så at man skal holde sig orienteret om føret, når man skal ud at køre.
Politiet henviser blandt andet til Vejdirektoratets hjemmeside, Trafikinfo.dk.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Færgerute mellem Danmark og Sverige lukker
- Lastbil skred ud i det glatte føre
- Grænseovergange mellem Vestbalkan og Schengen er blokerede
- Hollandsk trækker kommer i en specialserie med 100 køretøjer
- Statslige redningstjenester kan bruge grønne opmærksomhedslygter
- Politiet tjekkede busser - og lastbiler på Sjælland
- Retten i Kolding har frifundet transportfirma og chauffør
- Havarikommission er blevet en del af Vejdirektoratet
- Fragtmand har solgt sin forretning til fragtmændene
- Sikkerhedstrusler, klimasikring og grøn omstilling
- Sønderjysk entreprenør har hentet ny tip-kærre i Hedensted
- Politiet siger 40-årig lastbilchauffør for uagtsomt manddrab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!