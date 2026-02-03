Færgerute mellem Danmark og Sverige lukker

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 12:29

- Baggrunden for beslutningen er, at vi gennem længere tid har haft betydelige udfordringer med at opnå en rentabel drift på ruten. Ved at samle vores investeringer på ruter med tydelig efterspørgsel kan vi understøtte både erhvervslivets transportbehov og passagerrejser mere effektivt og samtidig styrke den langsigtede bæredygtighed i vores rutenetværk, siger Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line.









- Det er ikke en let beslutning, men den er nødvendig for at fremtidssikre forretningen og fortsat kunne bidrage med et velfungerende netværk af færgeforbindelser som en vigtig del af infrastrukturen i Danmark og Europa, siger han videre.









Stena Line har sejlet på ruten Grenå-Halmstad siden 2020 med én færge »Stena Nautica«. Ruten blev flyttet fra Varberg som følge af nye planer for havnen i Varberg. Selskabets bestyrelse har nu besluttet at afvikle ruten og indgå aftaler med havnene i Grenå og Halmstad om at afslutte samarbejdet. Efter den nuværende plan ophører trafikken på ruten Grenå-Halmstad torsdag 30. april 2026.









- Ruten Grenå-Halmstad har været en vigtig del af Stena Lines netværk, og vi har i en lang periode arbejdet målrettet med forskellige tiltag for at vende udviklingen. Uden et tilstrækkeligt kundegrundlag er det dog ikke lykkedes, og vi har derfor truffet denne svære beslutning. Vi vil gerne takke vores samarbejdspartnere i kommuner, regioner og erhvervsliv - på både dansk og svensk side - for et godt og værdifuldt samarbejde i den periode, hvor vi har drevet ruten, siger Christina Bromander, der er Trade Director for Stena Line i Danmark.









- Vores ambition er, at så mange som muligt af de berørte medarbejdere tilbydes videre beskæftigelse i Stena Line. Kunder, som påvirkes af lukningen, vil blive tilbudt et godt alternativ på ruten Frederikshavn - Gøteborg, tilføjer hun.









Stena Lines svenske færgenetværk vil herefter omfatte seks ruter og 12 skibe på ruterne Gøteborg - Frederikshavn, Gøteborg - Kiel, Trelleborg - Rostock, Karlskrona - Gdynia, Nynäshamn - Ventspils - og fra februar i år Umeå–Vaasa via det nyligt opkøbte Wasaline.









Færgen Stena Nautica vil fortsætte sejladsen på ruten frem til 30. april. (Foto: Stena Line)





