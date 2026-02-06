Vognmandsvirksomhed i Herning sparer tid og reducerer arbejdsbyrden med flådestyringssystem

Fredag 6. februar 2026

Virksomheden har de seneste tre år brugt Webfleet, der er dækproducenten Bridgestones globale flådestyringsløsning, til alt fra ruteoptimering og brændstofstyring til CO2-rapportering og chaufførtræning.









- Før skulle vi sidde med to-tre telefoner ad gangen for at tage opkald fra kunder og fra vores chauffører. Nu klarer vi det hele på vores PC og smartphones, siger Johannes Andersen, der er direktør og ejer af vognmandsvirksomheden i Herning.









Sport i kørevaner

Johannes Andersen Transport bruger også OptiDrive-funktionen aktivt til chaufførtræning og til at følge chaufførernes kørestil. Resultaterne printes ud og bruges til at skabe en intern konkurrence om at køre sikrest og mest brændstofeffektivt.









- Så går der sport i at optimere brændstofforbruget og at være den, der kører sikrest og mest professionelt, siger Johannes Andersen.









Webfleet har givet Johannes Andersen Transport det nødvendige værktøj til at drive en sund virksomhed med høj trivsel og bedre overholdelse af lovkrav.









Nem og hurtig ruteoptimering giver mindre stress

Med Webfleet-appen kan virksomheden hver morgen hurtigt tjekke op på chaufførernes afgangstider og løbende optimere ruterne med meget kort reaktionstid, hvilket også har lettet hverdagen for chaufførerne i forhold til køre- og hviletidsbestemmelserne.









- Vores chauffører plejede ofte at ringe hjem for at spørge, hvor meget de kunne køre på en given dag. Det behøver de ikke mere, siger Johannes Andersen.









CO2-rapporter med få klik imødekommer kundekrav

I takt med stigende krav til dokumentation af miljømæssigt aftryk, især fra byggeribranchen, er Webfleet blevet et uundværligt værktøj for vognmandsvirksomheden, der hurtigt kan levere præcise CO2-rapporter til sine kunder.









- Mange kunder, især dem, som vi leverer byggematerialer til, kræver CO2-rapporter fra os, og de skal være nøjagtige og komme hurtigt. Det fikser vi i Webfleet med nogle få klik - så er der en rapport på vej til kunden, siger Johannes Andersen.









Tryghed og lavere forsikringspræmier med dashcams

Hos Johannes Andersen Transport er alle lastbiler udstyret med dashcams, og Webfleet sikrer korrekt lagring af optagelserne, hvilket giver afgørende dokumentation i tilfælde af uheld eller tvister i trafikken.









- Hvis der sker et uheld, eller hvis vi får et opkald om, at vores chauffører har gjort noget uhensigtsmæssigt, så har vi dokumentation på plads. Det gør blandt andet, at vi kan sænke præmien på vores forsikringer, forklarer Johannes Andersen og fortsætter:









- Uden Webfleet ville vores dagligdag være meget sværere. Det har sparet os en masse tid.









Lidt om Johannes Andersen Transport:

Vognmandsvirksomheden Johannes Andersen Transport ApS, der blev grundlagt i Vildbjerg og i dag har adresse i transportcenteret mellem Herning og Ikast, har specialiseret i dag-til-dag-leverancer af stort gods, herunder vinduespartier og svært maskingods i Danmark og Europa

Virksomheden råder over fjorten speciallastbiler





Lidt om Webfleet:

Webfleet, Bridgestones globale flådestyringsløsning, anvendes af over 50.000 virksomheder verden over

Med Webfleet kan virksomheder forbedre effektiviteten, støtte chauffører, øge sikkerheden og arbejde mere bæredygtigt

