Januar kom ud med 95 nye elektriske lastbiler
Fredag 6. februar 2026 kl: 11:41Af: Redaktionen
Det samlede antal nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 3,5 ton endte i januar på 95. Det var 56 flere end i samme måned sidste år, hvilket svarer ti mere end en fordobling
Da de tunge lastbiler over 16 tons totalvægt, der står for størstedelen af markedet, blev noteret for 37 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, viser tallene, at det lette segment med 58 nyregistrerede elektriske lastbiler er længere fremme med hensyn til at skifte til el-drift.
I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler og markedsandele fordelt på de forskellige mærker.
I januar blev der nyregistreret 73 lette lastbiler, mens der blev nyregistreret 416 tunge lastbiler.
Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede tunge lastbiler her:
Lille antal blev fordoblet plus lidt mere
Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 3,5 tons totalvægt
Mærke
Januar 2026
Januar 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
27
28,42 %
24
61,54 %
Maxus
25
26,32 %
0
-
Scania
13
13,68 %
2
5,13 %
MAN
9
9,47 %
0
-
Renault
7
7,37 %
0
-
Iveco
5
5,26 %
0
-
Volvo
4
4,21 %
11
28,21 %
Toyota
3
3,16 %
1
2,56 %
DAF
1
1,05 %
0
-
Fuso
1
1,05 %
0
-
Ford
0
-
1
2,56 %
I alt
95
39
(Kilde: Bilistatistik.dk)
