BATTERIELEKTRISKE LASTBILER OVER 3,5 TONS TOTALVÆGT:

Januar kom ud med 95 nye elektriske lastbiler

Fredag 6. februar 2026 kl: 11:41
Af: Redaktionen

Det samlede antal nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 3,5 ton endte i januar på 95. Det var 56 flere end i samme måned sidste år, hvilket svarer ti mere end en fordobling

Da de tunge lastbiler over 16 tons totalvægt, der står for størstedelen af markedet, blev noteret for 37 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, viser tallene, at det lette segment med 58 nyregistrerede elektriske lastbiler er længere fremme med hensyn til at skifte til el-drift.


I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler og markedsandele fordelt på de forskellige mærker.


I januar blev der nyregistreret 73 lette lastbiler, mens der blev nyregistreret 416 tunge lastbiler.


Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede tunge lastbiler her:


Lille antal blev fordoblet plus lidt mere

Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 3,5 tons totalvægt

Mærke

Januar 2026

Januar 2025

Antal

Andel

Antal

Andel

Mercedes-Benz

27

28,42 %

24

61,54 %

Maxus

25

26,32 %

0

-

Scania

13

13,68 %

2

5,13 %

MAN

9

9,47 %

0

-

Renault

7

7,37 %

0

-

Iveco

5

5,26 %

0

-

Volvo

4

4,21 %

11

28,21 %

Toyota

3

3,16 %

1

2,56 %

DAF

1

1,05 %

0

-

Fuso

1

1,05 %

0

-

Ford

0

-

1

2,56 %

I alt

95


39


(Kilde: Bilistatistik.dk)



© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

