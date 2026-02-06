Januar kom ud med 95 nye elektriske lastbiler

BATTERIELEKTRISKE LASTBILER OVER 3,5 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 6. februar 2026 kl: 11:41

Da de tunge lastbiler over 16 tons totalvægt, der står for størstedelen af markedet, blev noteret for 37 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, viser tallene, at det lette segment med 58 nyregistrerede elektriske lastbiler er længere fremme med hensyn til at skifte til el-drift.









I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler og markedsandele fordelt på de forskellige mærker.









I januar blev der nyregistreret 73 lette lastbiler, mens der blev nyregistreret 416 tunge lastbiler.









Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede tunge lastbiler her:













Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 3,5 tons totalvægt Mærke Januar 2026 Januar 2025 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 27 28,42 % 24 61,54 % Maxus 25 26,32 % 0 - Scania 13 13,68 % 2 5,13 % MAN 9 9,47 % 0 - Renault 7 7,37 % 0 - Iveco 5 5,26 % 0 - Volvo 4 4,21 % 11 28,21 % Toyota 3 3,16 % 1 2,56 % DAF 1 1,05 % 0 - Fuso 1 1,05 % 0 - Ford 0 - 1 2,56 % I alt 95

39



(Kilde: Bilistatistik.dk)

