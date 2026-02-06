Snevejret gjorde det svært for busserne

Fredag 6. februar 2026 kl: 12:28

Af: Redaktionen Sneen på Kirkegårdsvej i Aarhus N var for meget for meget for denne tre-akslede bybus.Her er et par billeder fra Aarhus fredag morgen.









Nørrebrogade i Aarhus fredag morgen, hvor flere busser ikke kunne komme gennem sneen ved busstoppestedet.









