Snevejret gjorde det svært for busserne
Fredag 6. februar 2026 kl: 12:28Af: Redaktionen
Sneen på Kirkegårdsvej i Aarhus N var for meget for meget for denne tre-akslede bybus.
Flere syder i landet blev buskørslen indstillet på grund af sne på vejene i så store mængder, at busserne havde svært ved at komme i gang, når de først holdt stille
Her er et par billeder fra Aarhus fredag morgen.
Nørrebrogade i Aarhus fredag morgen, hvor flere busser ikke kunne komme gennem sneen ved busstoppestedet.
