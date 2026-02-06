Kontrakt om fuldautomatiske S-tog er underskrevet
Fredag 6. februar 2026 kl: 15:07Af: Redaktionen
DSB har underskrevet kontrakten med Siemens Mobility og Stadler Rail om leveringen af mindst 226 nye elektriske fuldautomatiske S-tog og 30 års vedligeholdelse. Kontrakten har en samlet værdi på omkring 23 milliarder kroner, hvilket ifølge DSB er den hidtil største investering i S-tog
- Med denne investering tager DSB endnu et vigtigt skridt for at fremtidssikre hovedstadens kollektive transport, siger DSB’s administrerende direktør, Flemming Jensen.
Han fremhæver, at Siemens Mobility og Stadler begge er førende aktører inden for jernbaneteknologi og sammen har leveret løsninger til nogle af verdens mest avancerede togprojekter. Siemens Mobility vil stå for de elektriske systemer, herunder fremdrift, bremsesystemer, passagerinformationssystemer og togkontrolteknologi, mens Stadler vil levere vognkasserne, interiøret, sæderne, klimaanlægget og dørene samt stå for den endelige samling af togene.
Udover at levere fremtidens S-tog skal konsortiet mellem Siemens og Stadler samarbejde med DSB om at vedligeholde S-togene. Konsortiet får det overordnede ansvar for vedligeholdelsen, mens DSB-ansatte vil stå for selve vedligeholdelsesarbejdet.
De to virksomheder har tidligere samarbejdet om store projekter som S-tog til Berlins S-bane og modernisering af Lissabons metro. Begge har desuden erfaring med at levere tog og infrastruktur i Danmark.
Med overgangen til fuldautomatisk togdrift, som det kendes fra den københavnske metro, er ambitionen at øge antallet af afgange.
Når togene er leveret og kørt ind, vil der efter planen være maksimalt være syv et halvt minut mellem togene på hver linie og ned til halvandet minut mellem togene i myldretiden på de centrale strækninger som for eksempel Hovedbanegården og Nørreport. Det betyder ifølge DSB op til 35 procent flere afgange på visse strækninger, hvilket skaber plads til omkring 10 millioner ekstra rejser om året.
Udbudsprocessen for de fuldautomatiske S-tog blev sat i gang i august 2023 som en del af den politiske beslutning i Infrastrukturplan 2035 fra juni 2021.
Kontrakten blev underskrevet torsdag 5. februar. Fra venstre ses: Antonia Hoffmann (Bid Manager, Siemens), Michael Schwarz (Area Marketing & Sales Director Nordic Countries, Stadler), Ansgar Heinrich Brockmeyer (EVP Marketing & Sales Deputy Group CEO, Stadler), Pernille Dam Nielsen (CFO, DSB), Gerry Greiter (CEO, Siemens), Jürgen Müller (Executive Vice President, Strategy and Rolling Stock, DSB), Jesper Nilson (CEO, Siemens Denmark), Hans Henrik Jensen (CFO, Siemens Denmark). (Foto: Bjarke Ørsted)
