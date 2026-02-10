Lodsvæsen i Tyskland skal have to nye lodsbåde

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 10:02

Af: Redaktionen (Illustration: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV)

SWATH står for Small-Waterplane-Area-Twin-Hull og er kendetegnet ved to torpedolignende undervands-skrog, der er forbundet med en platform ovenpå. Konstruktion giver en stabil og rolig sejlads, hvilket er afgørende, når lodser skal stige ombord på store skibe - også i dårligt vejr.









Da det meste af fartøjets volumen ligger under vandlinjen, bliver den relative bevægelse mellem fartøjer mindre, hvilket øger sikkerheden ved personoverførsel.









Tekniske specifikationer:

Længde over alt - 25,63 meter

Bredde over alt - 14,27 meter

Dybgang (konstruktion) - 2,70 meter

Fart - 18 knob (ca. 33 km/t)

Motor - 4 motorer à 600 hk (441 kW), IMO Tier III-emissionsstandard

Drivline - Dieselelektrisk

Personkapacitet - 12 personer plus besætning

Fartøjerne kan desuden medbringe forsyninger





Lodser spiller en central rolle i sikkerheden til søs, især ved ind- og udsejling af store skibe i tyske farvande. De nye SWATH-både er et vigtigt skridt mod at modernisere og forbedre arbejdsforholdene for lodserne, så de kan udføre deres opgaver sikkert og effektivt.













