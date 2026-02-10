- Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:59

DSB fremhæver i følgende hovedpunkter:





DSB forklarer årets resultat på 732 millioner kroner før skat blev positivt påvirket af en stigning i passageromsætningen, som især hang sammen med væksten i rejser med regional og fjerntog. Herudover blev resultatet positivt påvirket af en efterregulering på 174 millioner kroner vedrørende moms for 2024 samt modtaget kompensation i året på 82 millioner kroner vedrørende afgivelse af Øresundstrafikken i 2024.









DSB noterer, at selskabet sidste år 2025 havde øgede omkostninger i forbindelse med udfasningen af den nuværende rejsekortløsning og omlægningen til Check ind-løsninger. Hertil kom omkostninger til forberedelserne af overgangen til nyt elektrisk togmateriel, anvendelsen af DSB’s nye værksteder og sektoroverdragelsen på S-banen.









DSB vurderer, at selskabet grundlæggende har en sund økonomi og et solidt økonomisk fundament til de kommende års milliardinvesteringer, en periode med transitionsomkostninger samt øgede finansieringsomkostninger.