Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:59
Af: Redaktionen

Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner

DSB fik sidste år et resultat før skat på 732 millioner kroner mod et overskud på 675 millioner kroner året før


DSB fremhæver i følgende hovedpunkter:
  • Vækst i antal rejser i Fjern- & Regionaltog på 4 procent
  • Færre rejser i S-tog i forbindelse med væsentlig sporfornyelse på strækningen mod Hillerød (Nordbanen)
  • Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog udfordret
  • Målet nået for antal togrejser med digitale billetløsninger
  • God fremdrift i togindkøb og værkstedsbyggeri
  • Transitionsomkostninger (omlægningsomkostninger) forbundet med investeringer i nye tog
  • Positive engangsreguleringer vedrørende modtaget kompensation og efterregulering af moms
  • Vækst i Fjern- & Regionaltog bidrager til øget resultat

DSB forklarer årets resultat på 732 millioner kroner før skat blev positivt påvirket af en stigning i passageromsætningen, som især hang sammen med væksten i rejser med regional og fjerntog. Herudover blev resultatet positivt påvirket af en efterregulering på 174 millioner kroner vedrørende moms for 2024 samt modtaget kompensation i året på 82 millioner kroner vedrørende afgivelse af Øresundstrafikken i 2024.


DSB noterer, at selskabet sidste år 2025 havde øgede omkostninger i forbindelse med udfasningen af den nuværende rejsekortløsning og omlægningen til Check ind-løsninger. Hertil kom omkostninger til forberedelserne af overgangen til nyt elektrisk togmateriel, anvendelsen af DSB’s nye værksteder og sektoroverdragelsen på S-banen.


DSB vurderer, at selskabet grundlæggende har en sund økonomi og et solidt økonomisk fundament til de kommende års milliardinvesteringer, en periode med transitionsomkostninger samt øgede finansieringsomkostninger.



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner
- Buschauffør blev stukket med en kniv
- Antallet af togrejsende over Storebælt steg sidste år med 8,2 procent
- Vintervejret fik flere til at rejse med metroen i København
- Ladeanlæg i Holstebro og Skjern er meldt klar
- Bro over E45 ved Horsens skal rives ned
- Kontrakt om fuldautomatiske S-tog er underskrevet
- Snevejret gjorde det svært for busserne
- Færgerute mellem Danmark og Sverige lukker
- Fynsk kommune starter forsøg med natbusser
- Trafikselskab i Østdanmark har fået ny bestyrelse
- Statslige redningstjenester kan bruge grønne opmærksomhedslygter
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst