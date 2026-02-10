Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
DSB fik sidste år et resultat før skat på 732 millioner kroner mod et overskud på 675 millioner kroner året før
DSB fremhæver i følgende hovedpunkter:
- Vækst i antal rejser i Fjern- & Regionaltog på 4 procent
- Færre rejser i S-tog i forbindelse med væsentlig sporfornyelse på strækningen mod Hillerød (Nordbanen)
- Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog udfordret
- Målet nået for antal togrejser med digitale billetløsninger
- God fremdrift i togindkøb og værkstedsbyggeri
- Transitionsomkostninger (omlægningsomkostninger) forbundet med investeringer i nye tog
- Positive engangsreguleringer vedrørende modtaget kompensation og efterregulering af moms
- Vækst i Fjern- & Regionaltog bidrager til øget resultat
DSB forklarer årets resultat på 732 millioner kroner før skat blev positivt påvirket af en stigning i passageromsætningen, som især hang sammen med væksten i rejser med regional og fjerntog. Herudover blev resultatet positivt påvirket af en efterregulering på 174 millioner kroner vedrørende moms for 2024 samt modtaget kompensation i året på 82 millioner kroner vedrørende afgivelse af Øresundstrafikken i 2024.
DSB noterer, at selskabet sidste år 2025 havde øgede omkostninger i forbindelse med udfasningen af den nuværende rejsekortløsning og omlægningen til Check ind-løsninger. Hertil kom omkostninger til forberedelserne af overgangen til nyt elektrisk togmateriel, anvendelsen af DSB’s nye værksteder og sektoroverdragelsen på S-banen.
DSB vurderer, at selskabet grundlæggende har en sund økonomi og et solidt økonomisk fundament til de kommende års milliardinvesteringer, en periode med transitionsomkostninger samt øgede finansieringsomkostninger.
