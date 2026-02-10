Samsø-virksomhed fik gardintrailer med fast tag inden sneen faldt
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:44Af: Redaktionen
Lastas i hedensted leverede inden, vinteren for alvor indladt sig i Danmark, en to-akslet og kort Kel-Berg city gardintrailer til Brdr. Kjeldahl I/S. Der har hjemsted på Samsø og består af fem afdelinger - kartoffel- og grøntsagsproduktion, pakkeri, transport, maskinværksted og entreprenørkørsel.
Om den nye korte to-akslede Kel-Berg city gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- To 10-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring, der fungerer via et stangsystem
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Brdr. Kjeldahl I/S:
Brdr. Kjelddahl I/S blev stiftet i 1988 af brødrene Søren Peter Kjelddahl og Jens Kristian Kjelddahl med løg- og kartoffelproduktion som hovedaktivitet. Brdr. Kjelddahl I/S består i dag af fem forskellige afdelinger, der består af kartoffel- og grøntsagsproduktion, pakkeri, transport, maskinværksted og entreprenørkørsel.
