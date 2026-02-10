Samsø-virksomhed fik gardintrailer med fast tag inden sneen faldt

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:44

Om den nye korte to-akslede Kel-Berg city gardintrailer:









Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

To 10-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring, der fungerer via et stangsystem

Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt





Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Brdr. Kjeldahl I/S:

Brdr. Kjelddahl I/S blev stiftet i 1988 af brødrene Søren Peter Kjelddahl og Jens Kristian Kjelddahl med løg- og kartoffelproduktion som hovedaktivitet. Brdr. Kjelddahl I/S består i dag af fem forskellige afdelinger, der består af kartoffel- og grøntsagsproduktion, pakkeri, transport, maskinværksted og entreprenørkørsel.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.