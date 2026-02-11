Is faldt fra lastbil og ødelagde forrude på varebil
Onsdag 11. februar 2026 kl: 10:09Af: Redaktionen
Tirsdag formiddag oplevede en 36-årig mand fra Fredericia, der kom kørende i en varebil på Østre Ringvej i Ringsted, at forruden på bilen bleg knust af isstykkes, der faldt ned fra taget af en lastbil med påhængsvogn. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi
Varebilen blev ramt af is og sne, der faldt ned fra taget af lastbilen med påhængsvogn, der kørte i den modsatte retning.
Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi bemærkede lastbilchaufføren ikke uheldet og fortsatte videre.
Politiet oplyser, at der var tale om en sort lastbil med en sort påhængsvogn.
Politiet skal opfordre til, at man sørger for at fjerne is og sne fra sit køretøj inden, man begiver sig ud i trafikken - ikke mindst hvis man kører i et større køretøj.
