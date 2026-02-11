Is faldt fra lastbil og ødelagde forrude på varebil

Onsdag 11. februar 2026 kl: 10:09

Varebilen blev ramt af is og sne, der faldt ned fra taget af lastbilen med påhængsvogn, der kørte i den modsatte retning.









Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi bemærkede lastbilchaufføren ikke uheldet og fortsatte videre.









Politiet oplyser, at der var tale om en sort lastbil med en sort påhængsvogn.









Politiet skal opfordre til, at man sørger for at fjerne is og sne fra sit køretøj inden, man begiver sig ud i trafikken - ikke mindst hvis man kører i et større køretøj.









