Myndigheder fandt 1,2 milliarder falske euro i postforsendelser

Onsdag 11. februar 2026 kl: 11:17

Europol oplyser, at over 90 procent af de beslaglagte falske penge blev fundet i forsendelser fra Kina, hvilket understreger landets rolle som en central kilde til falske kontanter i Europa.









Alene de rumænske myndigheder fandtover 4,8 millioner forfalskede euro-sedler og lukkede et lager med over 223.000 falske sedler, der alle var sendt fra Kina. Derudover afdækkede tre separate beslaglæggelser i Portugal, Storbritannien og USA over 220.000 falske mønter i euro, pund og amerikanske dollars - alle med oprindelse i Kina.









Millioner af falske penge blev opfanget

I løbet af den seks måneder lange operationelle fase fra juni til november 2025 beslaglagde myndighederne 379 pakker med falske penge. Beslaglæggelserne førte til 70 nye efterforskninger af de kriminelle netværk bag. Resultaterne offentliggøres nu, da operationen og de efterfølgende opfølgninger er afsluttet.









I alt blev der stoppet over 7 millioner falske sedler og mønter til en angivet værdi på 1,2 milliarder euro - herunder:

4,8 millioner euro-sedler og -mønter

2,3 millioner amerikanske dollars

23.302 britiske pund

4.800 schweizerfranc





Internationalt samarbejde

Operationen involverede myndigheder fra Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tyrkiet, Storbritannien og USA.









Europol og EU's OLAF-enhed - Office européen de lutte antifraude - støttede operationen ved at lette udvekslingen af efterretninger, hjælpe med at identificere mistænkelige pakker og udvikle risikoindikatorer til fremtidige indsatser. Europol samarbejder desuden med Den Europæiske Centralbank og med EU-Kommissionen om at styrke samarbejdet med kinesiske myndigheder for at bekæmpe falskmønteriet i landet.









Om EMPACT:

EMPACT - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats - der er den europæiske tværfaglige platform mod kriminelle trusler, bekæmper de mest alvorlige trusler fra organiseret og alvorlig international kriminalitet, der rammer EU.

EMPACT styrker samarbejdet mellem nationale myndigheder, EU-institutioner og internationale partnere og kører i en fireårig cyklus med fokus på fælles EU indsats mod kriminalitet









Om OLAF:

OLAF - Office européen de lutte antifraude - der er det europæiske kontor for bekæmpelse af svig, er en EU-institution, der har til opgave at beskytte EU’s finansielle interesser ved at bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der skader EU’s budget.

OLAF udfører efterforskninger, både internt i EU-institutionerne og eksternt i medlemslandene, og samarbejder tæt med nationale myndigheder, Europol og andre internationale organisationer

