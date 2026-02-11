Bødeudskrivelse for manglende betaling af vejafgift er suspenderet

TRANSPORTORGANISATION:

Onsdag 11. februar 2026 kl: 10:47

Dog har tilfælde, hvor der er kørt helt vejafgiftsboks eller gyldig rutebillet, udløst en bøde.









Hos ITD, der har registreret, at bødeudstedelsen har været suspenderet, tager man positivt imod udmeldigen.









Ifølge transportorganisationen ITD arbejder Transportministeriet, hvis øverste ansvarlige er transportmister Thomas Danielsen (V), på en revideret bødemodel for den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift, der blev indført ved indkørslen til 2025.









- Det er meget positivt, at transportministeren nu åbent anerkender behovet for en ny bødemodel for vejafgiften. Det sender et vigtigt signal til branchen om, at der bliver lyttet, og at vognmændenes retssikkerhed tages alvorligt. Vi ser frem til den videre dialog med ministeren og til at bidrage konstruktivt til en løsning, der både er proportional og fungerer i praksis, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD.









ITD har ved flere lejligheder anbefalet en trappemodel, hvor bøderne differentieres efter overtrædelsens karakter og omstændigheder. Det vil sikre proportionalitet og dermed leve op til EU-retten. Samtidig er det afgørende for organisationen, at alle urimeligt udstedte bøder annulleres.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.