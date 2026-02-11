Letbane kørte med færre passagerer

Onsdag 11. februar 2026 kl: 15:17

I nedenstående tabel kan man se passagertallet med togene på Aarhus Letbane, der kører mellem Grenaa, Aarhus og Odder.









Letbanen har to linier - L1 og L2. L1 kører mellem Aarhus H - Lystrup - Ryomgård - Grenaa, mens L2 kører mellem Odder - Mårslet - Aarhus H - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup.





Aarhus Letbane - Årlige passagertal - 2021 - 2025 2025 6.052.728 2024 6.351.212 2023 5.762.093 2022 5.474.521 2021 3.978.596

(Kilde: Aarhus Letbane - Letbanen.dk)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.