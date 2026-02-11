Letbane kørte med færre passagerer
Onsdag 11. februar 2026 kl: 15:17Af: Redaktionen
Aarhus Letbane transporterede knap 300.000 færre passagerer i 2025 end året før. Letbanen i Aarhus har siden sommer kørt med færre tog på grund af tekniske problemer med en magnetbremse
I nedenstående tabel kan man se passagertallet med togene på Aarhus Letbane, der kører mellem Grenaa, Aarhus og Odder.
Letbanen har to linier - L1 og L2. L1 kører mellem Aarhus H - Lystrup - Ryomgård - Grenaa, mens L2 kører mellem Odder - Mårslet - Aarhus H - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup.
Aarhus Letbane - Årlige passagertal - 2021 - 2025
2025
6.052.728
2024
6.351.212
2023
5.762.093
2022
5.474.521
2021
3.978.596
(Kilde: Aarhus Letbane - Letbanen.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Letbane kørte med færre passagerer
- Arbejdet med at anlægge overhalingsspor i København begynder til foråret
- Togtransport bliver mere elektrisk med nye tog
- Rampe til færge blev hejst op af vandet og sat på plads
- Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner
- Buschauffør blev stukket med en kniv
- Antallet af togrejsende over Storebælt steg sidste år med 8,2 procent
- Vintervejret fik flere til at rejse med metroen i København
- Ladeanlæg i Holstebro og Skjern er meldt klar
- Bro over E45 ved Horsens skal rives ned
- Kontrakt om fuldautomatiske S-tog er underskrevet
- Snevejret gjorde det svært for busserne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!