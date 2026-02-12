Aalborgvirksomhed har fået ny tre-akslet trækker med 780 heste

Torsdag 12. februar 2026 kl: 13:21

Lidt om den nye tre-akslede Volvo FH16-trækker:

Motor på 780 kh

Bogietrækker med 3.200 mm akselafstand

Black Edition+ med dark interiør

Volvo Dynamisk styring

Norges bogie





Jørgen Rasmussen Gruppen A/S har selv stået for opbygning og maling.





