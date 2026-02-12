Aalborgvirksomhed har fået ny tre-akslet trækker med 780 heste
Torsdag 12. februar 2026 kl: 13:21Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Aalborg har leveret en ny tre-akslet Volvo FH16 780 bogie-trækker til Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, der har hovedsæde i Aalborg og beskæftiger sig med slaggesortering og specialopgaver inden for miljøvenlig affaldshåndtering
Lidt om den nye tre-akslede Volvo FH16-trækker:
- Motor på 780 kh
- Bogietrækker med 3.200 mm akselafstand
- Black Edition+ med dark interiør
- Volvo Dynamisk styring
- Norges bogie
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S har selv stået for opbygning og maling.
