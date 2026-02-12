Klik venligst



Aalborgvirksomhed har fået ny tre-akslet trækker med 780 heste

Torsdag 12. februar 2026 kl: 13:21
Af: Redaktionen

Volvo Truck Center Aalborg har leveret en ny tre-akslet Volvo FH16 780 bogie-trækker til Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, der har hovedsæde i Aalborg og beskæftiger sig med slaggesortering og specialopgaver inden for miljøvenlig affaldshåndtering

Lidt om den nye tre-akslede Volvo FH16-trækker:
  • Motor på 780 kh
  • Bogietrækker med 3.200 mm akselafstand
  • Black Edition+ med dark interiør
  • Volvo Dynamisk styring
  • Norges bogie

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S har selv stået for opbygning og maling.




