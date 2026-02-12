Amerikansk bilproducent melder klar med el-lastbiler

Torsdag 12. februar 2026 kl: 09:37

Af: Jesper Christensen Første gang Tesla meldte ud, at selskabet også ville producere batteri-elektriske lastbiler, var i 2017, hvor blandt andre DHL meldte sig som aftagere af 10 lastbiler.









Efter planen skulle produktionen af Tesla Semi være gået i gang i 2020, men den blev udskudt flere gange. Først i 2022 blev de første batteri-elektriske Tesla-lastbiler leveret til udvalgte kunder - eksempelvis PepsiCo. Produktionen har været begrænset og har ligget langt fra de oprindelige mål.









Tesla har også været udfordret med hensyn til kvalitet og rækkevidde.









Tesla's konkurrent, Nicola Motors, havde umiddelbart større succes med sin produktion, selvom det ikke blev den succes-historie, som der var lagt op til.





Nicola Motors kørte lige som Tesla ind i tekniske problemer og havde dertil udfordringer med at få solgt sine lastbiler i et tilstrækkeligt omfang.









Nicola Motors, der eksempelvis havde et samarbejde med Iveco om batteri- og brintelektriske lastbiler, gik konkurs sidste år.

