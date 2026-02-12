Italienske magasiner giver bæredygtighedspris til italiensk lastbil

Torsdag 12. februar 2026 kl: 10:43

I 2024 modtog Iveco prisen for eDaily i 2024, menes det i 2025 var Eurocargo CBG, der blev kåret som kåres som Sustainable Truck of the Year.









Prisen uddeles årligt af juryen, der er sammensat af de to magasiner, der vurderer køretøjernes bæredygtighed ud fra en række konkrete parametre, herunder teknologi, sikkerhed, komfort og miljøpåvirkning.









- Prisen er en udmærkelse, vi er meget stolte af, siger Mette Nielsen, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck, der importerer Iveco-køretøjer i Norden.









Hun fremhæver, at vognmænd med Iveco S-Way LBG, der kan køre på biogas, får en gennemprøvet løsning, der åbner for markante CO2-reduktioner - særligt ved anvendelse af biometan, uden at gå på kompromis med rækkevidde, driftssikkerhed eller lønsomhed. Iveco S-Way LBG drives af en 500 hk xCursor 13-motor fra FPT Industrial og er fuldt kompatibel med biometan.









- Danmark har god adgang til biogas og en klar ambition om at reducere transportens CO2-udledning. Alligevel fylder gasløsninger mindre i markedet, end potentialet tilsiger. Med Iveco S-Way LBG får transportvirksomheder en moden løsning, der allerede i dag kan imødekomme både kundekrav og kommende regulering, understreger Mette Nielsen.









- De seneste opdateringer af modellen har desuden medført markante forbedringer inden for sikkerhed, komfort og ergonomi, som er afgørende ved lange kørsler på nordiske veje. Prisen viser, at det er et stærkt alternativ til fremtidens grønne transporter, men også et fuldt ud konkurrencedygtigt valg til langdistancetransport i Danmark, siger hun videre.













