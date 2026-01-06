Havn ved Limfjorden kan fejre 550 år

Tirsdag 6. januar 2026 kl: 11:12

Af: Jesper Christensen I den første folketælling i 1787 havde byen en befolkning på 4.866, hvilket gjorden Aalborg til Kongerigets næststørste by.









I år kan Aalborg Havn så markere, at der er gået 550 år siden, Aalborg fik kongeligt privilegium til at drive havn.









I forbindelse med jubileet fortæller Aalborg Havn mere om historien siden 1476.









her: Interesserede kan læse mere om havnen historie









her: I Trap Danmark kan man også læse om Aalborgs historie og dermed også havnens og søtransport mod øst og vest ad Limfjorden - klik









