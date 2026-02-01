Bybuskørsel i Odense Kommune er sendt i udbud
Torsdag 5. marts 2026 kl: 09:24Af: Redaktionen
FynBus har udbudt bybuskørslen for Odense Kommune med opstart fra august næste år. I øjeblikket er det busoperatører Keolis, der står for bybuskørslen i den fynske kommune
Den udbudte kontrakt løber fra køreplanskiftet august 2027 og frem til køreplanskiftet august 2039 med mulighed for op til to gange to års forlængelse.
Kontrakten omfatter 168.437 køreplantimer.
Der er sat en frist for spørgsmål til tirsdag 10. marts klokken 23.59, mens tilbudsfristen er sat til 17. marts klokken 12.00
Interesserede kan hente mere information om udbuddet her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Norsk færgerederi med forbindelse til Danmark får ny ejerstruktur
- 19-årig mand blev skubbet ud foran et tog - intensiv efterforskning er i gang
- Danmarks første indenrigsrute med 40 procent bæredygtigt flybrændstof er lettet
- Bybuskørsel i Odense Kommune er sendt i udbud
- Til sommer får natbusser flere afgange
- Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn
- Færge- og fiskerihavn i Vendsyssel holder med positiv vækst fast i kursen
- Entreprenør afprøver specialfartøj inden tunnelbyggeri
- Solen hjælper biler - mod flade batterier
- Hurtigfærge er sendt på værft i Frederikshavn
- Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden
- Lufthavn på Djursland nåede op på 31.137 passagerer
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!