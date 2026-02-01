Bybuskørsel i Odense Kommune er sendt i udbud

Torsdag 5. marts 2026 kl: 09:24

Den udbudte kontrakt løber fra køreplanskiftet august 2027 og frem til køreplanskiftet august 2039 med mulighed for op til to gange to års forlængelse.





Kontrakten omfatter 168.437 køreplantimer.





Der er sat en frist for spørgsmål til tirsdag 10. marts klokken 23.59, mens tilbudsfristen er sat til 17. marts klokken 12.00









her: Interesserede kan hente mere information om udbuddet









