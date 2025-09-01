Magasinet Bus 7/8 - 2025 er udkommet
Mandag 1. september 2025 kl: 11:25Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 7/8 har vi en test af en ny Neoplan Tourliner og af en Yutong T15e. Vi skriver om landsbybus i Vendsyssel og om ny flexbus-løsning i Vordingborg Kommune. Vi kan også fortælle om nul-emissionszone i København, om anbefalinger til fremtidens lokale kollektive transport, og om ekspresbusrute, der skal få passagerne hurtigere frem og om, at kollektiv trafik på bestilling er blevet billigere. På taxi-området skriver vi om Uber's køb af Dantaxi, der har fået konkurrencemyndighederne til at reagere, og om mulig drugging i pirattaxier
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
