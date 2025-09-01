Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Magasinet Bus 7/8 - 2025 er udkommet

Mandag 1. september 2025 kl: 11:25
Af: Redaktionen

I Magasinet Bus 7/8 har vi en test af en ny Neoplan Tourliner og af en Yutong T15e. Vi skriver om landsbybus i Vendsyssel og om ny flexbus-løsning i Vordingborg Kommune. Vi kan også fortælle om nul-emissionszone i København, om anbefalinger til fremtidens lokale kollektive transport, og om ekspresbusrute, der skal få passagerne hurtigere frem og om, at kollektiv trafik på bestilling er blevet billigere. På taxi-området skriver vi om Uber's køb af Dantaxi, der har fået konkurrencemyndighederne til at reagere, og om mulig drugging i pirattaxier


Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 7/8 - 2025 her:


Læse det online her:


Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.


Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.


God læselyst

Redaktionen



NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:

Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 6 - 2025, kan du hente det her:





Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Tungvognspolitiet tjekkede partybusser i København
- Magasinet Bus 7/8 - 2025 er udkommet
- Fredag 29. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Eksprestunnel kan afhjælpe trængsel i København
- Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog
- Togoperatør har transporteret rekordmange passagerer over Storebælt
- Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne
- Varde Kommune sætter ekstra skilte op ved jernbaneoverskæringer
- Svensk busoperatør skal køre flere busser i Storkøbenhavn
- Nyt havnedesign udfordrer færgerne
- Togdriften mellem Oksbøl og Nr. Nebel er indstillet efter uheld i jernbaneoverskæring
- Politikere i København har vedtaget en nulemissionszone
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst