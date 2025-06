Porte fra konkursramt virksomhed er sikret med ny aftale

Onsdag 25. juni 2025 kl: 10:22

Af: Redaktionen

Valport peger på, at Hegn Og Porte ApS' kunderne kan få deres porte og hegn etableret og få løst både periodisk og lovpligtig service hos Valport.









- Vi glæder os til at løse alle mulige opgaver og projekter for Hegn Og Portes hidtidige kunder på bedste vis, siger Lars Majgaard, der ejer og driver Valport.









Han forklarer, at Valport har indgået en aftale med konkursboet, som betyder, at virksomheden overtager Hegn Og Portes kundeliste samt telefon, e-mail, hjemmeside og sociale medier.









Valport er en landsdækkende portspecialist, som i forvejen laver serviceeftersyn på porte for mange hundrede kunder. Kunder med serviceaftaler hos Hegn Og Porte kan efter aftalen med konkursboet henvende sig til Valport, der så sørger for at sende servicefolk forbi, som så udfører næste service.









Nye projekter med hegn og porte

Ud over at overtage servicearbejdet vil Valport også varetage kommende opgaver med at etablere garageporte, ledhejseporte, industriporte, smedejernsporte, hegn og automatikløsninger for Hegn Og Portes tidligere kunder.









Lars Majgaard peger på, at kunder, som har fået tilbud fra Hegn Og Porte, der ikke er sat i gang endnu, kan kontakte Valport, som vil forsøge at lave en god løsning ud fra det afgivne tilbud. Valport besvarer også kunders henvendelse til Hegn Og Porte på telefon og e-mail.









Lidt om Valport:

Valport blev etableret i 2008 af Lars Majgaard som Vallensbæk Portservice. Oprindeligt var idéen at levere skræddersyede, holdbare og økonomisk fornuftige løsninger med ledhejseporte til private og virksomheder. Siden har Valport udviklet sig til en landsdækkende virksomhed med speciale i at sikre både bygninger og udearealer for virksomheder og private

Valport er direkte importør af portløsninger fra Wisniowski, som Hegn Og Porte også tilbød sine kunder, ligesom Valports montører er fortrolige med at servicere alle mulige portsystemer. Også fra svenske Halsäng, som kunderne tidligere kan have fået leveret fra Hegn Og Porte

Valport er desuden importør af Ryterna porte og automatikker fra NICE og GFA samt smedejerns løsninger fra svenske ABAS

Valport omfatter Valport Øst ApS, Valport Midt ApS, Valport ApS og Valport og Valport - Hegn og Porte ApS

Valport har afdelinger i Greve, Nørre Snede og Viborg samt forhandlere i Hjørring, Haverslev, Holstebro, Randers, Bramming, Vejen, Løgumkloster, på Fyn samt i Nykøbing Falster og Rønne





