Maskintrailer kan blive 6,1 meter længere

Torsdag 7. august 2025 kl: 11:24

Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:

Centralvange bokschassis af højstyrkestål

Kraftigt chassis egnet til tung belastning

2x7 stk. 12 tons galvaniserede surringer i kantramme på ladet

2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på ladet

2x4 stk. 4 tons galvaniserede surringer i kantramme på repos

2x4 stk. kæpstokhuller i kantramme på repos

Værktøjskasse i venstre side

Kæpstokmagasin i højre side

6.100 mm udtræk med step af 500 mm

8 par galvaniserede udtræksprofiler i siderne

18 tons el-spil monteret indvendig ved fronten med fjernbetjening





Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er fast, mens anden, tredje og fjerde aksel er hydraulisk styret.





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Asmussen Transport ApS:

Asmussen Transport ApS blev etableret i Roskilde i 2017 af Freddie Asmussen. Virksomheden tilbyder eksempelvis transport af bulk- og stykgods, transport af asfalt, transport med tankvogn og maskintransport.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.