Maskintrailer kan blive 6,1 meter længere
Torsdag 7. august 2025 kl: 11:24Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer til Asmussen Transport ApS, der har hjemsted i Roskilde. Den nye maskintrailer, der med fuldt udtræk kan blive 6,1 meter længere, har også galvaniserede udtræksprofiler i siderne
Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:
- Centralvange bokschassis af højstyrkestål
- Kraftigt chassis egnet til tung belastning
- 2x7 stk. 12 tons galvaniserede surringer i kantramme på ladet
- 2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på ladet
- 2x4 stk. 4 tons galvaniserede surringer i kantramme på repos
- 2x4 stk. kæpstokhuller i kantramme på repos
- Værktøjskasse i venstre side
- Kæpstokmagasin i højre side
- 6.100 mm udtræk med step af 500 mm
- 8 par galvaniserede udtræksprofiler i siderne
- 18 tons el-spil monteret indvendig ved fronten med fjernbetjening
Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er fast, mens anden, tredje og fjerde aksel er hydraulisk styret.
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Asmussen Transport ApS:
Asmussen Transport ApS blev etableret i Roskilde i 2017 af Freddie Asmussen. Virksomheden tilbyder eksempelvis transport af bulk- og stykgods, transport af asfalt, transport med tankvogn og maskintransport.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tysk lastbil- og busproducent sælger sit danske selskab
- Ramper ved tilslutningsanlæg ved Taulov åbner fredag
- Maskintrailer kan blive 6,1 meter længere
- Afslag om aktindsigt i vejafgiftsbøder er blevet afvist af klagenævn
- Træbro vil spærre for trafikken på motorvej ved Randers
- Antallet af konkurser faldt i juni - tabet af arbejdspladser steg
- Transportministeren skal i samråd om kilometerafgiften
- Lastbilchauffør røg rundt i førerhuset
- Parkeret lastbil blev lettet for 200-300 liter dieseolie
- Antallet af nyregistrerede lette lastbiler steg samlet med 99
- Bestanden af lette elektriske lastbiler er mere end fordoblet
- Batteri-elektriske lette lastbiler tegner sig for en fremgang på 172 procent
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!