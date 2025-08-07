Tysk lastbil- og busproducent sælger sit danske selskab

Torsdag 7. august 2025 kl: 14:09

- MAN Danmark er en stærk og kundecentreret organisation. Vi er glade for at kunne videreudvikle vores forretning sammen med Semler, der er en partner, der deler vores værdier, vores engagement over for kunderne og vores langsigtede vision for bæredygtig transport, siger Roman Sitte, der er Head of Sales Area Europe hos MAN Truck & Bus Group.









- Vi er overbeviste om, at dette skridt vil gavne vores danske kunder betydeligt. Ud over det allerede stærke MAN-team i Danmark bidrager Semler med dyb markedsindsigt, omfattende erfaring med komplekse køretøjsoperationer og en klar ambition om at drive omstillingen mod bæredygtig mobilitet, siger han videre.









Semler Gruppen A/S vil, når handlen er godkendt af de relevante myndigheder, overtage alle MAN-ejede aktiviteter i Danmark, herunder import- og detailforretningen, og vil repræsentere både MAN- og NEOPLAN-mærkerne lokalt. Semler Gruppen vil i forbindelsen med aftalen overtage omkring 300 medarbejdere.









- Medarbejderne hos MAN har stor brancheerfaring, og vi ser frem til at byde dem velkommen i Semler og starte samarbejdet med dem og forhandlerne. Vi vil bygge videre på de stærke produkter, de solide resultater og det kundeorienterede fokus, som MAN allerede har, og vi glæder os til at bidrage til endnu bedre løsninger for kunderne og sammen styrke forretningen yderligere, siger Ulrik Drejsig, der er administrerende direktør i Semler Gruppen.









Hos MAN Truck & Bus Group fremhæver man, at salget af MAN Truck & Bus Danmark A/S til Sempler Gruppen skal styrke MAN's position yderligere på det strategisk vigtige danske marked.









Handlen er betinget af godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder, og parterne forventer, at den endelige overdragelse kan finde sted i begyndelsen af 2026.









Om Semler Gruppen A/S

Semler Gruppen A/S, der er en af Danmarks store importører og forhandler af store og små køretøjer inden for både privat transport, erhvervstransport og landbrug, står for import og detailsalg af mærker som Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Lamborghini, Bentley og Ducati i Danmark. Gruppen har også aktiviteter i Sverige, Estland, Letland og Litauen

Semler Equipment, der er en del af Semler Gruppen og aktiv på landbrugsområdet, repræsenterer mærker som John Deere og Väderstad samt entreprenørmaskiner fra blandt andre Hitachi

Gruppens ydelser omfatter også finansiering, leasing, opbygning og konsulenttjenester gennem datterselskaber som Volkswagen Semler Finans Danmark, Enterprise Rent-A-Car, Holo og Connected Cars

Semler Gruppen A/S er et familieejet selskab med cirka 3.200 medarbejdere og havde i 2024 en omsætning på 28 milliarder kroner





Om MAN Truck & Bus:

MAN Truck & Bus er en af verdens store producenter af erhvervskøretøjer og udbydere af transportløsninger. Virksomhedens produktportefølje omfatter lastbiler, varevogne og busser til både person- og godstransport

MAN Truck & Bus er en del af Traton SE, der også omfatter svenske Scania, og beskæftiger over 34.000 medarbejdere globalt

MAN Truck & Bus Danmark A/S omsatte sidste år for 1,2 milliarder kroner





Tekst til billedet øverst:





Roman Sitte, bestyrelsesformand for MAN Truck & Bus Danmark og Head of Sales Area Europe hos MAN Truck & Bus SE, Lars Himmer, EVP i Semler Mobility Solutions og Malte Kauert, administrerende direktør, MAN Truck & Bus Danmark A/S.

