Sveriges største containerhavn får ny direkte forbindelse til Asien

Onsdag 9. juli 2025 kl: 12:08

Af: Redaktionen

Med Göteborgs Hamn som europæisk slutdestination skaber den direkte forbindelse mellem Göteborg og centrale markeder i Asien en mere effektiv forbindelse for svensk industri.









- Jeg er overbevist om, at kunderne vil sætte pris på større valgmuligheder med flere direkteanløb kombineret med alternative løsninger via feeder- og shuttletjenester, siger Richard Mellgren, der er forretningsudvikler hos Göteborgs Hamn AB.









Han peger på, at udviklingen bekræfter Göteborg's rolle som en pålidelig havn for verdenshandelen og en garanti for erhvervslivets globale adgang.









Kan fremme vækst

Den fælles beslutning fra Maersk og Hapag-Lloyd signalerer en stærk tillid til Sveriges kapacitet som handelsnation. For Göteborgs Hamns kunder betyder det, at tre af verdens største containerrederier, Maersk, Hapag-Lloyd og MSC, tilbyder direkteanløb til Göteborg.









- I kombination med vores unikke jernbanesystem Railport Scandinavia, som på en miljøeffektiv måde forbinder 26 indlandsterminaler i hele landet med Göteborgs Hamn, skaber den nye direkte linie en konkurrencedygtig forbindelse mellem Sverige og Asien. Sammen med vores brede linienetværk, moderne infrastruktur og den effektive terminaldrift hos APM Terminals har vi meget gode forudsætninger for at fremme væksten i svensk udenrigshandel og styrke det svenske erhvervslivs globale konkurrenceevne, siger Richard Mellgren.









Fakta:

Gemini-alliancen - opdateret AE5/NE4-tjeneste

Trafikstart: Uge 35

Linienavn: AE5 (Maersk) / NE4 (Hapag-Lloyd)

Anløb til Göteborgs Hamn: Hver torsdag

Opdateret rotation: Qingdao - Yantian - Tanjung Pelepas - London - Hamburg - Bremerhaven - Aarhus - Gøteborg - Rotterdam - Tanjung Pelepas - Qingdao

Skibskapacitet: Over 15.000 teu

