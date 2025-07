50-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler

Onsdag 9. juli 2025 kl: 10:10

Af: Redaktionen

Efter henvendelse fra flere borgere anholdt Syd- & Sønderjyllands Politi tirsdag morgen en 50-årig mand fra Aabenraa Kommune og sigtede ham for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed ved at have stjålet klokker ved seks forskellige jernbaneoverkørsler i Sønderjylland.





Syd- & Sønderjyllands Politi efterforsker sagen og arbejder på at klarlægge, hvorvidt den formodede gerningsmand dels har stjålet de klokker, som forsvandt før den tragiske ulykke, hvorefter Banedanmark oplyste, at der blev påsat nye klokker. Dels om vedkommende efterfølgende har stjålet en eller flere af de klokker, som manglede, da ulykken skete ved Kliplev.









- Vi har sigtet den 50-årige mand efter Straffelovens paragraf 252, som handler om med sine handlinger at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Det er meget alvorligt, når man stjæler klokker, som er en del af sikkerheden ved en jernbaneoverkørsel, siger politikommissær Martin Hess Pedersen, Syd- & Sønderjyllands Politi.









Ud over efterforskningen af tyveri af klokkerne efterforsker Syd- & Sønderjyllands Politi også fortsat ulykken ved Kliplev lørdag aften. Det sker i tæt samarbejde med Havarikommissionen.





Syd- & Sønderjyllands Politi har sammen med anklagemyndigheden vurderet, om der var grundlag for at varetægtsfængsle den 50-årige mand. Det er ikke tilfældet, og han er derfor løsladt igen, men er fortsat sigtet i sagen.

