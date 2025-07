EL TIL TUNGE KØRETØJER:: Nyt selskab skal gøre opladning nemmere og billigere

Nyt selskab skal gøre opladning nemmere og billigere

EL TIL TUNGE KØRETØJER:

Fredag 4. juli 2025 kl: 12:29

Af: Redaktionen

Det nye selskab, der blev etableret 6. juni og fra 1. juli indgår som en del af OK-koncernen, tilbyder en samlet abonnementsbaseret løsning til opladning af elektriske køretøjer til erhvervsmæssig transport. Løsningen dækker alt fra rådgivning, etablering, lade-hardware, drift og vedligehold, software, 24/7-service, support og finansiering.









Dermed kan vognmænd, logistikvirksomheder og øvrige aktører i transportbranchen få en enkel og økonomisk attraktiv ladeløsning uden at skulle investere store beløb i infrastruktur eller bruge tid og kræfter på vedligehold og service.









- Transportbranchen står over for en massiv grøn omstilling og der kan være stor usikkerhed forbundet med investeringen i ladeinfrastruktur. FleetGrid reducerer kompleksiteten og vognmænd og logistikvirksomheder får en enkel, pålidelig og skalerbar løsning til opladning, siger Claus Linnemann, der er erhvervsdirektør i OK og bestyrelsesformand i FleetGrid ApS.









Erfarne medstiftere med markant erfaring

FleetGrid er skabt i partnerskab mellem OK og Ashvind Kumar Guness og Rasmus Larsen, som bringer erfaring og kompetencer indenfor teknologi, infrastruktur, e-mobilitet og den finansielle branche.









- Vi ser et klart behov i markedet for en servicebaseret tilgang, hvor kunderne ikke selv skal investere i infrastruktur eller bekymre sig om teknologi og drift. Det tager vi os af - så vognmænd og den øvrige transportbranche kan fokusere på deres kerneforretning, siger FleetGrids medstifter og administrerende direktør, Ashvind Kumar Guness.









Rasmus Larsen, der er den anden medstifter peger på, at OK har en klar strategi om at blive en førende ladepartner for både private og virksomheder.









- Derfor giver det rigtig god mening for os at gå sammen med OK for at gøre elektrificeringen af transportbranchen nemmere og billigere for kunderne, siger Rasmus Larsen, der er FleetGrid's kommercielle direktør (CCO)









Accelerere omstilling til elkøretøjer

Samtidig er der fra politisk hold stort fokus på at øge hastigheden på den grønne omstilling af vejgodstransporten. Fra efteråret 2025 og frem vil det være muligt at få del i flere puljemidler til nulemissionslastbiler og -drivmiddelinfrastruktur.









- Et bredt flertal af Folketingets partier har glædeligvis lyttet til transportbranchen og besluttet at fremrykke puljemidler for at accelerere omstillingen til elkøretøjer og vores nye alt-i-en-løsning til opladning fra FleetGrid er et attraktivt produkt til en meget stor kundegruppe, siger Claus Linnemann fra OK.









Medstifterne af FleetGrid har erfaring fra en række virksomheder i blandt andet energi- og e-mobilitetetsbranchen. Ashvind Guness har blandt andet arbejdet for Ørsted, NIO og Hempel, mens Rasmus Larsen har erfaring fra Spirii, E.ON Danmark og Clever.









FleetGrid forventer kommerciel skalering i løbet af i år.









