Danmarks EU-formandsskab påvirkede passagertallene i nordjysk lufthavn

Torsdag 14. august 2025 kl: 12:35
Af: Redaktionen

Indenrigstrafikken til og fra Aalborg Lufthavn voksede i juli med 17 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det var blandt andet det danske EU-formandsskab, som ed flere arrangementer i Aalborg, skubbede efterspørgslen efter indenrigsafgange med fly opad.

Det danske EU-formandskab betød blandt andet ekstra afgange mellem København og Aalborg, hvilket gav godt 15 procent flere passagerer på ruten end i juli sidste år. Derudover havde flyselskabet DAT skruet op for trafikken til Bornholm, som resultat af stigende efterspørgsel, hvilket også bidrog til passagertallet i juli, som samlet steg med 17 procent i forhold til samme måned sidste år.


Når det gælder udenrigstrafikken er Aalborg Lufthavn på linie med Billund Lufthavn påvirket af, at det irske lavprisflyselskab, Ryanair har lukket sine aktiviteter i de to lufthavne, hvilket har påvirket passagertallene negativt.


Aalborg Lufthavn - Trafiktal for juli 2020 - juli 2025


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Indenrigs

38.970

56.930

59.273

53.463

46.370

54.231

Udenrigs

8.004

18.774

42.728

53.226

56.265

49.007

Charter

566

12.630

25.268

30.317

33.278

33.394

I alt

47.848

88.334

127.269

137.006

135.913

136.632

(Kilde: Aalborg Lufthavn)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

