Danmarks EU-formandsskab påvirkede passagertallene i nordjysk lufthavn
Torsdag 14. august 2025 kl: 12:35Af: Redaktionen
Indenrigstrafikken til og fra Aalborg Lufthavn voksede i juli med 17 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det var blandt andet det danske EU-formandsskab, som ed flere arrangementer i Aalborg, skubbede efterspørgslen efter indenrigsafgange med fly opad.
Det danske EU-formandskab betød blandt andet ekstra afgange mellem København og Aalborg, hvilket gav godt 15 procent flere passagerer på ruten end i juli sidste år. Derudover havde flyselskabet DAT skruet op for trafikken til Bornholm, som resultat af stigende efterspørgsel, hvilket også bidrog til passagertallet i juli, som samlet steg med 17 procent i forhold til samme måned sidste år.
Når det gælder udenrigstrafikken er Aalborg Lufthavn på linie med Billund Lufthavn påvirket af, at det irske lavprisflyselskab, Ryanair har lukket sine aktiviteter i de to lufthavne, hvilket har påvirket passagertallene negativt.
Aalborg Lufthavn - Trafiktal for juli 2020 - juli 2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indenrigs
38.970
56.930
59.273
53.463
46.370
54.231
Udenrigs
8.004
18.774
42.728
53.226
56.265
49.007
Charter
566
12.630
25.268
30.317
33.278
33.394
I alt
47.848
88.334
127.269
137.006
135.913
136.632
(Kilde: Aalborg Lufthavn)
