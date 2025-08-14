- Danmarks EU-formandsskab påvirkede passagertallene i nordjysk lufthavn

Torsdag 14. august 2025 kl: 12:35

Det danske EU-formandskab betød blandt andet ekstra afgange mellem København og Aalborg, hvilket gav godt 15 procent flere passagerer på ruten end i juli sidste år. Derudover havde flyselskabet DAT skruet op for trafikken til Bornholm, som resultat af stigende efterspørgsel, hvilket også bidrog til passagertallet i juli, som samlet steg med 17 procent i forhold til samme måned sidste år.









Når det gælder udenrigstrafikken er Aalborg Lufthavn på linie med Billund Lufthavn påvirket af, at det irske lavprisflyselskab, Ryanair har lukket sine aktiviteter i de to lufthavne, hvilket har påvirket passagertallene negativt.