Færgerute over Øresund sætter tredie elektriske færge i drift

Mandag 17. november 2025 kl: 12:30

Af: Redaktionen Hamlet vender tilbage som fuldt elektrisk færge – en ny milepæl for den grønne søfartskorridor over Øresund. (Foto: Molslinjen)

Når »Hamlet« i begyndelsen af december forlader værftet Oresund Drydocks i Landskrona efter tre ugers dokning, er den blevet konverteret til fuldt elektrisk drift, som med strøm fra vind, vand og sol kan betegnes som fuldt bæredygtigt.









Konverteringen har været forberedt i flere år

Gennem to ophold i dok har færge »Hamlet« fået forstærket de dæk, som skal holde batteripakken.









- Vi har forberedt de mange tekniske opdateringer og træk af kabler. Nu kan vi fuldende processen med at installere de 2800 kWh i fire battericontainere på dæk 6 samt de ABB-moduler, som sikrer ladning på begge sider af sundet, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









Overfarten mellem Helsingborg og Helsingør havde tidligere en årlig udledning på 37.800 ton CO2.









Men siden færgerne »Aurora« og »Tycho Brahe« i 2018 blev bygget om til at sejle på batteridrift over sundet, er CO2-udledningen reduceret til 10.200 ton i 2024.









Med konverteringen af Hamlet bliver den årlige CO2-emission på overfarten yderligere mindsket til 2.500 ton, så konverteringen af de tre færger vil fjerne 35.300 ton CO2 årligt.









- I det omfang det er muligt, renoverer og moderniserer vi eksisterende fartøjer. Så ved at opgradere med den nyeste teknologi har vores fartøjer - Tycho Brahe (1991), Aurora (1992) og Hamlet (1997) - fået forlænget deres levetid og kan sejle bæredygtigt og sikkert i mange år fremover, siger Kristian Durhuus.









Det er svenske Echandia, som leverer batteripakken til Hamlet. Selskabet har også leveret batterier til Molslinjens færger på Alslinjen og på Samsølinjen.









Hamlet vil være tilbage i drift den 15. december 2025.

















