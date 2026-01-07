Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Flyttevirksomhed i Hvidovre har fået 12-tons flyttebil med veksellad

Onsdag 7. januar 2026 kl: 11:51
Af: Redaktionen

Lige op til jul fik First Mover Group leveret en to-akslet MAN TGL 12.220 opbygget med vekselladramme hos Brdr. Plagborg i Vejle. Førerkabinen, der har plads til tre personer, er leveret med to oplukkelige passagersæder, så man kan udnyttet pladsen under sæderne til opbevaring


Da lastbilen ikke er udstyret med luftaffjedring på forakslen, er den opbygget med en hydraulisk hæve-/sænkeramme til på- og afmontering af veksellad.


Den nye MAN TGL er blandt andet udstyret med:
  • 8-trins gearkasse
  • Indstigning med et trin
  • Digital instrumentering 




