Flyttevirksomhed i Hvidovre har fået 12-tons flyttebil med veksellad

Onsdag 7. januar 2026 kl: 11:51

Da lastbilen ikke er udstyret med luftaffjedring på forakslen, er den opbygget med en hydraulisk hæve-/sænkeramme til på- og afmontering af veksellad.









Den nye MAN TGL er blandt andet udstyret med:

8-trins gearkasse

Indstigning med et trin

Digital instrumentering



© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.