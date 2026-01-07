Flyttevirksomhed i Hvidovre har fået 12-tons flyttebil med veksellad
Onsdag 7. januar 2026 kl: 11:51Af: Redaktionen
Lige op til jul fik First Mover Group leveret en to-akslet MAN TGL 12.220 opbygget med vekselladramme hos Brdr. Plagborg i Vejle. Førerkabinen, der har plads til tre personer, er leveret med to oplukkelige passagersæder, så man kan udnyttet pladsen under sæderne til opbevaring
Da lastbilen ikke er udstyret med luftaffjedring på forakslen, er den opbygget med en hydraulisk hæve-/sænkeramme til på- og afmontering af veksellad.
Den nye MAN TGL er blandt andet udstyret med:
- 8-trins gearkasse
- Indstigning med et trin
- Digital instrumentering
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
- Flyttevirksomhed i Hvidovre har fået 12-tons flyttebil med veksellad
- Renovationsselskab indstiller affaldsindsamling på grund af sne og is
- Færger fragtede flere mennesker fra og til Bornholm
- Myndighederne i nord forbereder sig på snestorm
- Danske lastbiler transportarbejdede lidt mindre
- Transport trækker serviceproduktionen op
- Sjællandsk transportvirksomhed køber bornholmsk virksomhed
- Havn ved Limfjorden kan fejre 550 år
- Øresundsbron blev passeret knap 8 millioner gange sidste år
- Hverdagen er ikke blevet mindre presset - tværtimod.
- Flere sammenhængende oplæggerdage giver hurtigfærge fra Bornholm flere afgange
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!