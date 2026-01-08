Ulovlige overhalinger udløste straksbøder
Torsdag 8. januar 2026 kl: 12:31Af: Redaktionen
Mandag udskrev politiet i Syd- og Sønderjylland ifølge jv.dk straksbøder til to udenlandske chauffører for at have overtrådt overhalingsforbudet for lastbiler mellem klokken 15 og 18 på Motorvej E45 ved Rødekro
Den første chauffør - en 34-årig mand fra Letland - blev standset omkring klokken 15.40. Den anden chauffør - en 40-årig mand fra Spanien - blev standset omkring klokken 17.
Begge chauffører modtog en bøde på 2.500 kroner.
