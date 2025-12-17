EU-Kommissionen har skiftet kurs - lastbiler bliver undtaget

Onsdag 17. december 2025 kl: 13:53

EU-Kommissionen endelige forslag betyder ifølge DTL, at vognmænd ikke behøver at frygte at blive stillet over for krav om, at deres materiel skal indeholde et vist antal eldrevne lastbiler.









- Der har været tale om et betydeligt pres fra både DTL, vores EU-organisation NLA, og vores internationale sammenslutning IRU. Ikke mindst har danske transportvirksomheder aktivt deltaget i protester over planerne om et kvotesystem for vognmænd. Det har båret frugt, fremfører DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.









I løbet af efteråret har DTL med NLA og IRU som koordinerende organisationer kørt en EU-dækkende kampagne, herunder en underskriftsindsamling, for at stoppe EU-Kommissionens oprindelige tanker om obligatoriske indkøbskvoter. Ifølge DTL var deltagelsen stor i hele EU, og de danske vognmænd tegnede sig for en betydelig andel af underskrifterne.









Sideløbende havde DTL dialog med centrale ministre på klima- og transportområdet med et klart budskab om, at obligatoriske krav ville ramme danske transportvirksomheder hårdt og svække konkurrenceevnen på et allerede udfordret marked.









- Vi støtter klimamålene, men har konsekvent understreget, at omstillingen skal ske gennem realistiske betingelser og incitamenter og ikke ved det, der ligner sovjetrussisk planøkonomi. Ingen virksomheder bør tvinges til at foretage investeringer, som deres kunder ikke i øjeblikket har til hensigt at betale for. EU’s tanker om et kvotesystem for el-lastbiler risikerede derfor at bremse både konkurrenceevnen og tempoet i omstillingen, siger Erik Østergaard, der peger på, at der i stedet bør stilles krav om en hurtig udbygning af ladeinfrastruktur og elnetkapacitet.









Der bør også være langsigtede og forudsigelige investeringsincitamenter og markedsbaserede økonomiske betingelser, der gør det muligt for vognmændene at vælge de løsninger, der passer bedst til deres transportopgaver.









Varebiler kommer i den sorte gryde

Erik Østergaard er dog alvorligt bekymret over den tilgang, der er valgt for de såkaldt ”lette erhvervskøretøjer” - varebilerne. Varebilerne er medtaget gennem bindende nationale mål for medlemsstaterne. Den praktiske effekt for dette segment kan tvinge EU-landenes regeringer til at indføre de facto købskvoter af elbiler for varebilsvognmænd - også i Danmark.









- Man kan sige, at varebilerne er kommet i den sorte gryde. Ikke alene stiller EU krav om, at grænseoverskridende kørsel med varebiler skal være omfattet af køre- og hviletidsreglerne fra 1. juli 2026. Nu lægger man også op til, at varebilsvognmænd skal underlægges kvotekrav for deres køretøjsflåde og dermed have et bestemt kvantum af elbiler i flåden. Det underminerer virksomhedernes transportaktivitet uden, at det gør den store forskel for nedbringelsen af emissioner. Vi er ikke færdige med at håndtere den del i lovgivningsprocessen, siger Erik Østergaard.









