Vejforening får midlertidig sekretariatschef

Torsdag 11. december 2025 kl: 13:13

Emil Ipsen har arbejdet for foreningen det seneste år og kommer har dermed god indsigt i foreningen og dens arbejde.









Derudover har han en baggrund fra både politiske kampagner og rådgivning af store organisationer. Hos SF var han EU-kampagneleder og har stået for et utal af forskellige typer kampagneopgaver. I sin tid hos Advice arbejdede han med public affairs og strategisk kommunikation for nationale og internationale virksomheder og organisationer.









Erfaringerne har givet ham et sikkert greb om politiske dagsordener, stakeholderlandskaber og formidling af tekniske emner på en måde, der skaber gennemslag. I Dansk Vejforening har han sat sit aftryk og var blandt andet idemand bag forenigens kampagne ”vejløftet” under kommunalvalget.

Som konstitueret leder får Emil Ipsen ansvaret for sekretariatets samlede opgaveløsning i 2026. Arbejdet sker i tæt samarbejde med bestyrelsen, hvor fokus er at sikre stabil drift, styrket branchekommunikation og videreudvikling af foreningens aktiviteter gennem året.









- Vi ønsker Helle stort tillykke med de lykkelige omstændigheder, og er positive for den løsning, som vi har fundet frem til. Emil er kommet godt ind i foreningen og har allerede bidraget til øget synlighed. Vi tror derfor på, at han med bestyrelsens hjælp nok skal holde bilen midt i vejbanen for forening under Helles barsel, siger formanden for Dansk Vejforening Thomas B. Olsen.









Efter planen vil Helle Rasmussen, der gennem de seneste år har løftet opgaven som sekretariatschef og sikret et godt afsæt for foreningens fremtid, vende tilbage i 2027.





