Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret

Torsdag 11. december 2025 kl: 13:59

Fejlene udløste flere bøder til vognmænd, der fulgte reglerne. Efter at fejlene er blevet opdaget, er i alt ni bøder blevet annulleret.









her: Interesserede kan se transportminister Thomas Danielsens brev til Folketingets Transportudvalg













