Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
Torsdag 11. december 2025 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
Transportminister Thomas Danielsen (V) har i et brev orienteret Folketingets Transportudvalgt om systemfejl hos Sund & Bælt Holding A/S’ leverandører, der har haft betydning for udskrevning af bøder for manglende betaling af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler
Fejlene udløste flere bøder til vognmænd, der fulgte reglerne. Efter at fejlene er blevet opdaget, er i alt ni bøder blevet annulleret.
Interesserede kan se transportminister Thomas Danielsens brev til Folketingets Transportudvalg her:
