Tre dieseltog fra 1980'erne lever videre

Onsdag 3. december 2025 kl: 12:31

Tre af Y-togene på jernbanen mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn blev anskaffet i 1983 og blev kaldt Storåen, Vigen og Tangen.









Det ene af de tre gamle dieseltog, Tangen, får en tilværelse som "aktiv pensionist" en af Dansk Jernbane Klubs veteranbaner, mens det andet skal leve videre på kulturstedet 18b i Harboøre, og det tredie får en plads i Vejlby Klit Feriepark ud for VLTJ-trinbrættet "Victoria Street Station".









Ifølge Martha Vrist, der er direktør for Midtjyske Jernbaner, har der været rift om at få et af de gamle tog.









- Det er lidt ligesom hundehvalpe og babyer. De tog har også den der "nåååeh"-effekt. Når folk ser dem, bliver de totalt nostalgiske. Der er efterspørgsel efter dem, fordi folk synes, at de er så hyggelige, har dr.dk refereret hende for at sige.









Midtjyske Jernbaner har haft flere Y-tog, end de tre, der blev leveret til VLTJ i 1983. I 2013 stod der otte Y-tog, der havde kørt på Odder-banen på rangersporene i Lemvig. Y-togene var blevet overflødige, da det i 2012 var blevet besluttet, at DSB skulle samkøre Odderbanen sig Grenaabanen med egne tog.









Y-togene fra Odderbanen endte i Lemvig, da Odderbanen, der faktisk hed Hads-Ning Herreders Jernbane forkortet til HHJ, og Lemvigbanen - Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane (VLTJ) - i 2008 var blevet slået sammen som følge af kommunalreformen.









Den gang i 2013 havde Midtjyske Jernbaner svært ved at komme af med de overflødige togsæt.









Y-togene, som kørte på jernbanen mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn, blev også brugt af andre privatbaner og af DSB i Nordsjælland. Togene, der blev fremstillet i Uerdingen i Tyskland, blev anskaffet i årene 1965 til 1984 og leveret til følgende jernbaner:





DSB (Lille Nord)

Gribskovbanens Driftsselskab (GDS)

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ)

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB)

Hjørring Privatbaner (HP)

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane (VLTJ) - Lemvigbanen

Lollandsbanen (LJ)

Lyngby-Nærum Jernbane (LNJ)

Hads-Ning Herreders Jernbane (HHJ) - Odderbanen

Odsherreds Jernbane (OHJ)

Høng-Tølløse Jernbane (HTJ)

Skagensbanen (SB)

Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ)

Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS)





(Kilde: Wikipedia)





