Entreprenør på Nordøstfyn har fået fire-akslet tip-trailer ti freelance-opgaver
Tirsdag 2. december 2025 kl: 10:29Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt-tiptrailer til Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S, der har hjemsted i Munkebo på Nordøstfyn. Den nye trailer har blandt andet automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt-tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profiler i stål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Vippebeslag på stænklapper
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv en tre-meter stige
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, Første og fjerde aksel er løftbar, mens fjerde aksel også er selvstyrende
- Kel-Berg sikkerheds pakke med dumperventil, tilt- og bakalarm
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Bagklap i 40 mm kraftige og tophængte alu-rofiler
- Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
- Automatisk Eco-Top rullepresenning
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S:
Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S har mange års erfaringer inden for entreprise-arbejde med kunder i blandt andet Kerteminde, Nyborg og Munkebo - men udfører opgaver på hele Fyn. Virksomhedens kompetencer dækker over både byggeri- og anlægsarbejde fra vejbygning til betonboring, samt arbejde inden for kloakarbejde ved anlæg og byggeri. Virksomheden, der er autoriseret kloakmester til alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri, tilbyder mange former for belægningsopgaver og har mange års erfaring inden for anlægsarbejde.
