Entreprenør på Nordøstfyn har fået fire-akslet tip-trailer ti freelance-opgaver

Tirsdag 2. december 2025 kl: 10:29

Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt-tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profiler i stål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Vippebeslag på stænklapper

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv en tre-meter stige

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, Første og fjerde aksel er løftbar, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Kel-Berg sikkerheds pakke med dumperventil, tilt- og bakalarm

Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Bagklap i 40 mm kraftige og tophængte alu-rofiler

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Automatisk Eco-Top rullepresenning

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S:

Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S har mange års erfaringer inden for entreprise-arbejde med kunder i blandt andet Kerteminde, Nyborg og Munkebo - men udfører opgaver på hele Fyn. Virksomhedens kompetencer dækker over både byggeri- og anlægsarbejde fra vejbygning til betonboring, samt arbejde inden for kloakarbejde ved anlæg og byggeri. Virksomheden, der er autoriseret kloakmester til alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri, tilbyder mange former for belægningsopgaver og har mange års erfaring inden for anlægsarbejde.









