International transportkoncern har fået flere elektriske trækkere

Torsdag 27. november 2025 kl: 11:35

I den forbindelse fremhæver Ejner Hessel A/S, at bilerne kan køre op til 900 kilometer dagligt, hvis de får energi fra nettet, mens chaufføren holder pause og samler energi til næste etape.









De fire nye elektriske trækkere er solgt og leveret af Claus Morbjerg fra Ejner Hessel Tilst.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.