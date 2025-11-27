International transportkoncern har fået flere elektriske trækkere
Torsdag 27. november 2025 kl: 11:35Af: Redaktionen
Ejner Hessel Tilst i Tilst ved Aarhus leverede for et par uger siden fire batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 til DSV Road A/S
I den forbindelse fremhæver Ejner Hessel A/S, at bilerne kan køre op til 900 kilometer dagligt, hvis de får energi fra nettet, mens chaufføren holder pause og samler energi til næste etape.
De fire nye elektriske trækkere er solgt og leveret af Claus Morbjerg fra Ejner Hessel Tilst.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sikkerhedstest får sikkerhedspris
- International transportkoncern har fået flere elektriske trækkere
- Bilist stødte ind i lastbil i sammenfletning
- En fuckfinger til vejhjælp udløste en sigtelse
- To stjerne og to kors er sendt op på vejene
- Elektrisk varebil bliver billigere
- Fredagens retssag med fire vognmænd er aflyst
- Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer
- Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere
- Skatteministeriets indsats er ikke tilfredsstillende
- Lastbilchauffør måtte bremse hårdt op for modkørende med langt lys
- Lastbilimportørs uddannelser har fået fornyet AMU-godkendelse
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!