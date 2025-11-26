Hurtigfærger får støtte fra Staten

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:34

Molslinjen har fået tildelt 180 millioner støttekroner til indkøb af tre el-færger, som Molslinjen forventer at kunne søsætte i årene efter 2027, og som Molslinjen også forventer vil kunne fjerne 132.000 ton CO2 om året fra Danmarks udledninger.









- Nu baner vi vejen for, at el-færger i fremtiden bliver et helt almindeligt syn i vores indre farvande, ligesom vi for længst har vænnet os til, at der kører el-biler på vejene, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).









Han peger på, at Danmark med de nye færger får en af verdens længste og hurtigste fuldt elektrificerede færgeruter.









- Endnu engang går Danmark forrest og viser, hvordan vi forvandler ny teknologi til grøn omstilling - endda samtidig med, at vi tager hånd om den danske konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Det er stærkt - og det er grøn handling, der virker, siger han videre.









Erhvervsminister Morten Bødskov fremhæver i forbindelse med tilsagnet om støtten til Molslinjen, at Danmark er en søfartsnation i særklasse.









- Vi har gentagne gange vist vejen for den grønne omstilling til søs. Nu sætter vi fuld kraft mod grøn indenrigssejlads. Med støtte gennem Investeringsstøtteordningen får vi tre elektriske hurtigfærger i drift på danske ruter, siger Morten Bødskov og fremhæver, at SVM-Regeringen viser udlandet, at grønne initiativer sætter vind i sejlene på vækst og udvikling.









Udover Molslinjen har Daka, der blandt andet håndterer slagteriaffald til eksempelvis biodiesel, fået et tilsagn om støtte på ca. 58 millioner kroner til at erstatte et naturgasforbrug med en biomassekedel, og AU Vindmøller har fået tilsagn på ca. 13 millioner kroner til elektrificering af sin biogasproduktion, som lige nu opvarmes med olie- og naturgas.









Investeringsstøtteordningen 2025 har til formål at støtte de virksomheder i Danmark, som har sværest ved at omstille sig. I alt er der over fem år afsat omkring én milliard kroner til grøn omstilling via Investeringsstøtteordningen.









Fakta om Investeringsstøtteordningen:

Investeringsstøtteordningen kan give omstillingsstøtte til de virksomheder, som udleder mest CO2, og som rammes særligt hårdt af CO2-afgiften, der blev indfaset fra januar 2025.

Gennem puljen kan virksomheder søge støtte til CO2-reducerende projekter

Puljen følger først-til-mølle-princippet og lukkede 30. september

Der er afsat omkring 1 milliard kroner i alt i perioden 2025 til 2029. Puljen åbner igen næste år og hvert år frem til og med 2029

Virksomheder kan få tilskud til de fleste projekter, der sparer CO2. Det kan eksempelvis være:

Udskiftning af gaskedler til varmepumper eller fjernvarme

Optimering af procesanlæg, der sænker virksomhedens forbrug af fossile brændsler

Intern udnyttelse af overskudsvarme

Investeringsstøtte til CO2-intensive virksomheder administreres af Energistyrelsen





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.