Hollandsk distributionsbil er blevet hædret i Irland

Torsdag 11. december 2025 kl: 10:48

På Fleet Transport Awards-ceremonien, som blev afholdt på Johnstown Estate Hotel i County Meath lidt uden for Dublin, deltog over 650 gæster fra den irske transportbranche .









Fleet Transport Awards-juryen, som omfatter redaktører af lastbilmagasiner, professionelle transportfolk, operatører og chauffører, bedømte de nominerede køretøjer, hvad angår ydeevne, effektivitet, sikkerhed, chaufførkomfort og brugervenlighed.









Juryen fremhævde DAF XD med følg ende:





"Efter kun få sekunder bag rattet i DAF XD indser chaufføren, at denne lastbil er noget særligt. Lad os starte med 6,7 liter PACCAR PX-7 motoren med 8-trins fuldautomatisk PowerLine-transmission, som leverer en finesse, der ikke tidligere er set i denne køretøjsklasse. Lastbilen er en fornøjelse at køre, og det 2,5 m bredde førerhus giver fornemmelsen af en meget større lastbil, selv i Day Cab varianten. DAF XD byder også på imponerende sikkerhedsfordele i form af en ny motorbremse, der leverer op til 300 hk".





"Udsynet spiller en stadig større rolle i forbindelse med distributionskørsel i byområder. DAF XD løser denne udfordring på en meget praktisk måde ved at levere klasseførende direkte udsyn fremad. Udsynet forbedres yderligere af DAF's veldesignede digitale kamerasystem, især takket være DAF Corner View, som giver et fremragende udsyn til området direkte foran lastbilen og til medchaufførsiden. En anden vigtig faktor for distributionschauffører er nem ind- og udstigning. På dette område sætter DAF XD helt nye standarder".





Lidt om DAF XD:

DAF XD er en New Generation lastbil til distributions- og erhvervskørsel, der bliver fremhæver for sikkerhed, effektivitet og chaufførkomfort. Den byder på et bredt udvalg af drivlinjer, herunder Paccar MX-11 dieselmotorer og fuldelektriske Paccar EX-D1 og EX-D2 motorer

DAF XD fås i flere chassiskonfigurationer - 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 og 10x4 til ekstra krævende opgaver

Førerhusvarianterne omfatter Day Cab, Sleeper Cab og Sleeper High Cab, der er designet med henblik på at maksimere udsyn, ergonomien og chaufførkomfort





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.