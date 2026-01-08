Tysk transportvirksomhed har fået køletrailer nummer 1.000
Torsdag 8. januar 2026 kl: 11:24Af: Redaktionen
Den tyske trailerproducent, Schmitz Cargobull, har leveret køletrailer nummer 1.000 til transportvirksomheden Nordfrost GmbH & Co. KG, der har hovedsæde i Schortens i nærheden af Wilhelmshaven i det nordvestlige Tyskland
Trailer nummer 1.000 fra Schmitz Cargobull var en Schmitz Cargobull S.KO COOL udstyret med et ThermoKing V-550 køleanlæg, der er udviklet til at kunne opretholde en præcis temperatur på mellem -25 grader C og plus 12 grader C uanset vejrforholdene. Traileren måler 13,6 meter i længden, er 4 meter høj, har en bredde på 2,55 meter og kan laste op til 26 europaller.
Nordfrost GmbH & Co. KG, der sidste år markerede sit 50-års jubilæum, har samarbejdet med Schmitz Cargobull gennem de seneste godt 30 år. Nordfrost GmbH & Co. KG er med 40 afdelinger en af Tysklands store transportvirksomheder inden for fødevarelogistik. Virksomheden, der beskæftiger omkring 2.300 medarbejdere, blev grundlagt i 1975 af Horst Bartels og er 100 procent familieejet.
