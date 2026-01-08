Klik venligst



LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Bestanden er vokset med en procent

Torsdag 8. januar 2026 kl: 11:54
Af: Jesper Christensen

Bestanden af lastbiler over 16 ton er vokset fra 34.510 ved udgangen af december 2024 til 35.856 på samme tid sidste år. Væksten på 346 svarer til en fremgang på en procent

Ser man på udviklingen siden januar 2020 er bestanden af lastbiler over 16 ton totalvægt vokset med 6,2 procent fra 32.820 i januar 2020 til ovennævnte 34.856 i december 2025.


Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - november 2025 


Antal

Januar – 2020

32.820

Februar

32.835

Marts

32.751

April

32.754

Maj

32.789

Juni

32.894

Juli

32.801

August

32.941

September

33.003

Oktober

32.970

November

32.933

December

32.866

Januar – 2021

32.904

Februar

32.930

Marts

33.211

April

33.458

Maj

33.598

Juni

33.760

Juli

33.682

August

33.795

September

33.861

Oktober

33.867

November

33.874

December

33.943

Januar – 2022

33.943

Februar

33.932

Marts

34.127

April

34.278

Maj

34.378

Juni

34.523

Juli

34.412

August

34.438

September

34.495

Oktober

34.442

November

34.288

December

34.285

Januar – 2023

34.169

Februar

34.091

Marts

34.273

April

34.315

Maj

34.378

Juni

34.522

Juli

34.406

August

34.552

September

34.513

Oktober

34.400

November

34.333

December

34.235

Januar – 2024

34.239

Februar

34.241

Marts

34.285

April

34.324

Maj

34.477

Juni

34.767

Juli

34.650

August

34.692

September

34.686

Oktober

34.611

November

34.564

December

34.510

Januar – 2025

34.489

Februar

34.517

Marts

34.539

April

34.706

Maj

34.828

Juni

35.216

Juli

34.949

August

35.001

September

34.746

Oktober

34.979

November

34.903

December

34.856

(Kilde Bilstatistik.dk)



