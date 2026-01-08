Bestanden er vokset med en procent
Bestanden af lastbiler over 16 ton er vokset fra 34.510 ved udgangen af december 2024 til 35.856 på samme tid sidste år. Væksten på 346 svarer til en fremgang på en procent
Ser man på udviklingen siden januar 2020 er bestanden af lastbiler over 16 ton totalvægt vokset med 6,2 procent fra 32.820 i januar 2020 til ovennævnte 34.856 i december 2025.
Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - november 2025
Antal
Januar – 2020
32.820
Februar
32.835
Marts
32.751
April
32.754
Maj
32.789
Juni
32.894
Juli
32.801
August
32.941
September
33.003
Oktober
32.970
November
32.933
December
32.866
Januar – 2021
32.904
Februar
32.930
Marts
33.211
April
33.458
Maj
33.598
Juni
33.760
Juli
33.682
August
33.795
September
33.861
Oktober
33.867
November
33.874
December
33.943
Januar – 2022
33.943
Februar
33.932
Marts
34.127
April
34.278
Maj
34.378
Juni
34.523
Juli
34.412
August
34.438
September
34.495
Oktober
34.442
November
34.288
December
34.285
Januar – 2023
34.169
Februar
34.091
Marts
34.273
April
34.315
Maj
34.378
Juni
34.522
Juli
34.406
August
34.552
September
34.513
Oktober
34.400
November
34.333
December
34.235
Januar – 2024
34.239
Februar
34.241
Marts
34.285
April
34.324
Maj
34.477
Juni
34.767
Juli
34.650
August
34.692
September
34.686
Oktober
34.611
November
34.564
December
34.510
Januar – 2025
34.489
Februar
34.517
Marts
34.539
April
34.706
Maj
34.828
Juni
35.216
Juli
34.949
August
35.001
September
34.746
Oktober
34.979
November
34.903
December
34.856
