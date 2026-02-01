Vognmandens datter fik sit ønske opfyldt

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 11:14

Lastbilen, der er den første nye Iveco hos RM Transport, blev blev præsenteret ved en reception og jubilæumsfejring i Svallerup Forsamlingshus.









Den nye tre-akslede trækker blev leveret af Iveco's testkører og sælger Jørgen Andreasen, som gennem mange år har haft en dialog med Stephan René Mitrofanow om, at vognmandsvirksomheden ved Kalundborg skulle have en Iveco.









- Vi har kendt hinanden i mange år gennem branchen og vognmandsforeningen, og jeg har længe ment, at en S-Way ville passe godt ind hos RM Transport. Derfor er det også ekstra tilfredsstillende, at det endelig lykkedes - og at det ovenikøbet kunne ske i forbindelse med et 30-års jubilæum, siger Jørgen Andreasen.









Aftalen faldt på Transportmessen

Selve handlen faldt på plads under Transportmessen i Herning. Her besøgte René Mitrofanow og familien Iveco's stand og gik ombord i en opbygget kundebil.









Da de kom ned fra førerhuset, lød det fra datteren Sannah: "Far, jeg vil have sådan en bil".









Dagen efter inviterede Stephan René Mitrofanow Jørgen Andreasen forbi til en snak, og kort tid senere var aftalen på plads.









- Hos os er det chaufføren selv, der vælger sin bil, og min datter ville rigtig gerne have en Iveco S-Way. Jeg talte også med en ven, der kører Iveco, og han havde kun positive ting at sige. Det er en fantastisk bil, så selvfølgelig skulle min datter have den, siger Stephan René Mitrofanow.









Komfort til lange arbejdsdage

Den nye lastbil er en IVECO S-Way AS 440S50-TX/FP med Iveco's store AS-førerhus med fuld sovekabine. Den er udstyret med en 500 hk motor med et drejningsmoment på 2.600 Nm og en lang række komfortløsninger, som chaufføren bag rattet kan nyde godt af i dagligdagen.









Kabinen rummer blandt andet lædersæder, LED-belysning, mikroovn, tv og et kraftigt musikanlæg.









- Sannah har selv været med til at designe bilen og vælge udstyret, og jeg må virkelig sige, at den er blevet flot. Alle, der har været forbi for at se den, siger det samme. Det betyder rigtig meget, at komfort og udstyr er i top. Det gør hverdagen meget lettere for en chauffør. Bilen lever fuldt ud op til forventningerne, og den har nok også gjort et par af de andre chauffører lidt misundelige, siger Stephan René Mitrofanow.









Opbygget efter egne ønsker

Lastbilen er opbygget hos Stiholt Erhvervsbiler i Padborg efter RM Transport's ønsker. Opbygningen omfatter blandt andet sideskørter, drejeskammel, hydraulikanlæg til tiptankvogn, ekstra bakkamera samt ekstra bak- og arbejdslys. Bilen har desuden fået specialdesignede stafferinger og en lakering med fire lag klarlak.





Den nye Iveco S-Way fra RM Transport i Kalundborg er specialdesignet med stafferinger og ekstraudstyr, der både understreger virksomhedens profil og giver høj komfort i hverdagen. (Foto: Iveco)

