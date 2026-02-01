Broarbejde vil spærre motorvejen over Fyn

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 09:38

Motorvejen spærres i begge retninger mellem klokken 01 og klokken 04 natten til onsdag 24. marts i forbindelse med opførelsen af en ny bro over E20 ved Odense, hvor Vejdirektoratet skal fjerne midlertidige fundamenter for brostilladset. Fundamenterne skal fjernes, så stilladstårnene kan sænkes, og sprængning er den eneste løsning, der kan sikre, at arbejdet sker uden forskydninger i konstruktionen.









Sprængningerne ved broen gennemføres i to omgange i løbet af natten. Selvom sprængningerne ikke er særligt kraftige, kan de høres tydeligt i nærområdet omkring Ravnebjerg og det vestlige Odense.

Hvis arbejdet bliver færdigt før planlagt, åbnes motorvejen tidligere for trafik.









Mens motorvejen er lukket og arbejdet står på, bliver trafikken ledt ad lokale vej omkring Odense.





