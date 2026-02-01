Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Vognmand har fået trækker med twinsteer

Mandag 16. marts 2026 kl: 14:01
Af: Redaktionen

MAN Truck & Bus har fornyligt leveret en ny tre-akslet MAN TGX 6x2/4 til vognmand Peter Würtz Clausen, der driver vognmandsvirksomheden Highway Trucking, der har hjemsted i Tilst i Aarhus' vestlige byområde

Den nye tre-akslede MAN TGX 25.520 er blandt andet leveret med:
  • 520 HK D26 motor
  • Fuld LED-pakke med ekstra LED-fjernlys monteret ved solskærmen
  • GX-førerhus, der er det største i TGX-serien
  • Lædersæder med varme og køl
  • Stort lydanlæg med subwoofer
  • EfficientCruise med Predictive Drive
  • Cyklistkamera monteret ved A-stolpen i førerhuset
  • Tryklufthorn monteret under førerhuset
  • Sortlakerede fælge med krom navafdækning
  • Fuld afdækning i dørk og skørt plus g-streng
  • Skørt lakeret i rubinrød farve, der matcher førerhuset
  • Sideskab på chassis med lys og elektrisk åbning
  • Skab bag førerhuset til sættevognsnøgle - også med elektrisk åbning

Den nye MAN TGX er solgt af salgskonsulent Kasper Stensgaard fra MAN Truck & Bus.




Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst