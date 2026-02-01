Vognmand har fået trækker med twinsteer
Mandag 16. marts 2026 kl: 14:01Af: Redaktionen
MAN Truck & Bus har fornyligt leveret en ny tre-akslet MAN TGX 6x2/4 til vognmand Peter Würtz Clausen, der driver vognmandsvirksomheden Highway Trucking, der har hjemsted i Tilst i Aarhus' vestlige byområde
Den nye tre-akslede MAN TGX 25.520 er blandt andet leveret med:
- 520 HK D26 motor
- Fuld LED-pakke med ekstra LED-fjernlys monteret ved solskærmen
- GX-førerhus, der er det største i TGX-serien
- Lædersæder med varme og køl
- Stort lydanlæg med subwoofer
- EfficientCruise med Predictive Drive
- Cyklistkamera monteret ved A-stolpen i førerhuset
- Tryklufthorn monteret under førerhuset
- Sortlakerede fælge med krom navafdækning
- Fuld afdækning i dørk og skørt plus g-streng
- Skørt lakeret i rubinrød farve, der matcher førerhuset
- Sideskab på chassis med lys og elektrisk åbning
- Skab bag førerhuset til sættevognsnøgle - også med elektrisk åbning
Den nye MAN TGX er solgt af salgskonsulent Kasper Stensgaard fra MAN Truck & Bus.
