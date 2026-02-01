Ø-færge skal i dok
Mandag 16. marts 2026 kl: 11:39Af: Redaktionen
I uge 13 - ugen, hvor der er Folketingsvalg - skal Tunøfærgen i dok. Det betyder, at der er begrænsede muligheder for at komme til og fra Tunø
Da Tunø er en del af Odder kommune, opfordrer man fra Odder Kommunes side til, at man overvejer at brevstemme, hvis man skal til Tunø tirsdag 24. marts.
Mens den ordinære Tunøfærge, der har plads til både person- og lastbiler og en del passagerer, er i dok fra mandag 23. til fredag 27. marts, sejler den noget mindre båd »Ternen 3« mellem Hou og Tunø.
»Ternen 3« har plads til højst otte passagerer.
I Odder Kommune er det er muligt at brevstemme på Odder Bibliotek og på rådhuset til og med fredag 20. marts.
