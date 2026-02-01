Beruset chauffør leverede pakke på politigården i Rønne
Tirsdag 17. marts 2026 kl: 09:47Af: Redaktionen
Mandag formiddag sigtede Bornholms Politi en 48-årig varebilschauffør for spirituskørsel efter, at han havde afleveret en pakke på Rønne Politigård
Da den 48-årige varebilschauffør levrede pakken på politigården bemærkede en medarbejder hos Bornholms Politi, at chaufføren virkede påvirket af alkohol.
Chaufføren blev derfor standset af en patrulje inden, han nåede at køre fra stedet. En efterfølgende alkometertest viste rigtigt, at han havde en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Herefter blev han bragt til Bornholms Hospital for at få taget en blodprøve.
