Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise

Onsdag 7. januar 2026 kl: 12:28

Om den nye fire-akslede Kerl-Berg tip-trailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde

Trekanter mellem skærmene

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første er med liftfunktion, mens fjerde aksel både er med liftfunktion og selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Bagklappen er monteret hydraulisk kornlem

Sider fremstillet af 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bund fremstillet af 7 mm alu-plade

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Alcoa Dura-Bright blankpolerede alu-fælge

Rustfri værktøjskasse i venstre side

2 x 4 stk. sidemarkeringslygter monteret i skinne under cyklistværn/værktøjskasse

5 stk. markeringslamper øverst på bagklap

2x5 stk. sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Brian Nielsen Transport ApS, der er en vognmandsforretning med mere end 60 års erfaring, drives af tredie generation. Firmaets råder over en vognpakke på syv biler - containerbiler, sættevogne samt kranbiler og tilbyder vognmandskørsel i ind- og udland.

