Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
Onsdag 7. januar 2026 kl: 12:28Af: Redaktionen
Vognmands firmaet Brian Nielsen Transport ApS, der har hjemsted i Karise på Stevns på den sydøstlige del af Sjælland, fik i slutningen af sidste år leveret en ny fire-akslet Kel-Berg korn tip-trailer, der kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen, der er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kerl-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
- Trekanter mellem skærmene
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første er med liftfunktion, mens fjerde aksel både er med liftfunktion og selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Bagklappen er monteret hydraulisk kornlem
- Sider fremstillet af 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bund fremstillet af 7 mm alu-plade
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Alcoa Dura-Bright blankpolerede alu-fælge
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- 2 x 4 stk. sidemarkeringslygter monteret i skinne under cyklistværn/værktøjskasse
- 5 stk. markeringslamper øverst på bagklap
- 2x5 stk. sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
Brian Nielsen Transport ApS, der er en vognmandsforretning med mere end 60 års erfaring, drives af tredie generation. Firmaets råder over en vognpakke på syv biler - containerbiler, sættevogne samt kranbiler og tilbyder vognmandskørsel i ind- og udland.
