Myndighederne i nord forbereder sig på snestorm
Onsdag 7. januar 2026 kl: 10:15Af: Redaktionen
Flere myndigheder er onsdag samlet i Nordjylland for at styrke koordineringen og sikre en fælles indsats i forbindelse med den varslede snestorm
Nordjyllands Politi, Det Præhospitale Beredskab, Hjemmeværnet, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen og Vejdirektoratet er samlet i Aalborg i den Lokale Beredskabsstab (LBS), hvorfra de følger varslerne for vejret nøje.
Formålet er at sikre hurtig koordinering, effektiv ressourceanvendelse og rettidig information til borgerne, hvis vejrsituationen udvikler sig.
Myndighederne er forberedt på at håndtere eventuelle udfordringer som følge af kraftigt snefald, blæst og glatte veje, herunder påvirkning af trafikken, forsyningssikkerheden og adgangen for redningskøretøjer. Det betyder blandt andet, at man sikrer assistance fra Forsvarets køretøjet samt Beredskabsstyrelsens sneplove.
- Indtil videre er der ro på i det nordjyske, men vi tager de varslede forhold meget alvorligt, og vi søger at være på forkant med begivenhederne: så er vi nemlig klar til at reagere, hvis vejret giver udfordringer for borgerne, siger politiinspektør Henrik Skals, der koordinerer den samlede indsats i Den Lokale Beredskabsstab.
- Vi opfordrer også til, at borgerne selv forbereder sig og husker de gode råd - særligt hvis de har brug for at bevæge sig ud i trafikken, siger han videre.
Myndighederne opfordrer borgerne til at tage følgende forholdsregler:
- Følg myndighedernes anbefalinger
- Skal man ud at køre, så tilpas hastigheden efter forholdene
- Sørg for, at bilen er vinterklar med vinterdæk, isskraber, sneskovl, varmt tøj, refleksveste, mad og drikke, fuld tank eller batteri, strøm på telefonen, samt tæppe og eventuelt medicin
- Hold sig opdateret via officielle kanaler og lokale medier
- Vis hensyn til rednings- og servicekøretøjer, så de kan komme frem.
- Hjælp naboer og særligt sårbare borgere, hvis der opstår behov
Myndighederne vil løbende vurdere situationen og melde ud, hvis der sker ændringer eller behov for yderligere tiltag.
