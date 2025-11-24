Lastbiler har containere med ud - og strøelse med hjem

Mandag 24. november 2025 kl: 10:05

I forbindelse med etableringen i Sverige, skulle Boxit have kørt containere til Sverige og stod så med uudnyttet plads på lastbilerne, når de skulle tilbage til Danmark.









Det affødte en idé, der har ført til endnu et forretningsben til den nordjyske containervirksomhed. Med oprettelsen af virksomheden BURNit, der er en del af Boxit, kører lastbilerne retur til Danmark med træspåner, der bruges til strøelse i stalde.









- Da vi kom til Sverige med vores containere, fandt vi hurtigt ud af, at det ikke var fordelagtigt at køre retur til Danmark med en tom lastbil, når containerne var sat af. Derfor vi så muligheden for at købe kvalitetsspåner i Sverige og tage dem med tilbage til salg fra vores afdelinger i Danmark. Det forbedrer vores logistik og åbner samtidig døren til et helt nyt marked, siger Allan Pedersen, der er produktansvarlig hos Boxit.









Spåner og strøelse til dyr

Med træspånerne fra blandt andet svenske Vida har Boxit åbnet porten til et nyt marked, der ligger langt fra opmagasinering, men går fint i hånd med virksomhedens kerneforretning.









De svenske spåner sælges fra alle depotrumsafdelinger samt fra containerdepoterne i Taastrup og Hasselager og virksomhedens webshop, hvor de fleste ordrer typisk kommer ind. Fleksibiliteten i forhold til mængde og fragt er med til at variere og brede kundegruppen ud.









- Man kan selv vælge, om man vil have leveret en hel palle til den store husdyrbestand eller bare hente lidt i butikken til marsvinet. Det betyder, at vi kan handle med alle, der har dyr med behov for strøelse. Vi er ude med et helt andet produkt på et helt andet marked, men fordi vi tager så meget med hjem, kan vi være med på prisen, siger Allan Pedersen.









Svensk containerpark vokser

Virksomhedens grundlægger og ejer, Christian Nielsen, kører typisk selv en lastbil frem og tilbage mellem Danmark og Sverige to gange ugentligt for at opbygge containerkapacitet i landet. Er der travlt, tager en ekstra lastbil også en tur. Over et år bliver det til mere end hundrede ture i lastbil, hvor halvdelen tidligere var uden last.









- Vi prøver at udvide kapaciteten af containere i Sverige, og derfor transporterer vi dem heller ikke hjem igen, når de første har krydset Øresund. På sigt giver det mulighed for bedre at kunne flytte containerne rundt i Sverige, siger Allan Pedersen.









Lidt om Boxit:

Boxit udlejer depotrum efter ”self-storage” princippet til privat- og erhvervskunder 12 steder i Jylland og på Fyn

Boxit udlejer virksomheden containere over hele landet og sælger og producerer specialdesignede containerløsninger til erhverv. I Risskov og Aalborg har Boxit også kontorhoteller, der udlejes til mindre virksomheder

Boxit, der blev etableret i 2003, ejes af Escot-koncernen, der ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme i hele landet









