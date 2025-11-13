Rapport fortæller om kvinder som sømænd

Rapporten er udarbejdet af Forskningsenheden for Maritim Sundhed og Teknologi på SDU og undersøger, hvordan det påvirker hverdagen om bord å et skib, når mænd og kvinder arbejder side om side i en ellers mandsdomineret verden. Undersøgelsen bygger på spørgeskemadata, interview og feltarbejde på Hafnia's fragtskibe, hvor man har arbejdet aktivt med kønsbalancerede besætninger.









På trods af Hafnia's eksisterende ramme for trivsel viser resultaterne, at ensomhed og hjemve fortsat er udbredte blandt besætningsmedlemmerne. Derudover angiver fem procent af de mandlige respondenter, at de har haft selvmordstanker, hvilket understreger behovet for yderligere og målrettede initiativer til at styrke søfarendes mentale sundhed.









Rapporten viser også, at data indikerer, at andelen af kvinder i besætningssammensætningen bør udgøre mindst 20 procent, hvilket svarer til fire ud af 21 besætningsmedlemmer, hvis man ønsker at opnå en balanceret og bæredygtig arbejdsstyrke.









Forskerne bag rapporten peger på, at resultaterne kan være en inspiration for andre rederier og brancher og bruges som model for, hvordan man arbejder strategisk og praktisk med ligestilling i brancher med stærke traditioner og kønsopdelte normer (for eksempel transport, byggeri, forsvar).









Resultaterne kan derudover også bruges til at styrke de maritime uddannelser i forhold til ledelse, gruppedynamik, mental sundhed og diversitet til søs. De kan også bruges til at sætte fokus på kvinders og mænds trivsel og kvinders sundhed til søs.









- Diversity-crewing er en udvikling, der vil tage tid. Den handler om at ændre normer og traditioner, som har været forankret i århundreder, for at skabe plads til en ny kultur, siger seniorforsker Lisa Loloma Froholdt, der sammen med sin forskningsenhed står bag rapporten.









Begrebet diversity-crewing dækker over, at man bevidst sammensætter og støtter besætninger med blik for forskelle i køn, alder, nationalitet og erfaring i stedet for udelukkende at rekruttere efter vante mønstre.









Myter og modstand bremser udviklingen

Selvom mange ser fordelene ved diversitet, oplever nogle mænd, at kvinder favoriseres - eksempelvis ved forfremmelser.









- Det er naturligt, at der opstår modstand i en kultur, som har eksisteret i flere århundreder. For at få diversitetsprojektet til at lykkes, var det nødvendigt at have et særligt fokus på kvinder og sikre deres tilstedeværelse på tværs af funktioner om bord, siger Lisa Loloma Froholdt.









Ifølge rapporten kan sladder, stereotyper og usikkerhed om sociale normer skabe uro, hvis der ikke arbejdes aktivt med kultur, kommunikation og ledelse.









Praktiske forhold bremser ligestilling

Rapporten fremhæver også, at det ikke kun er holdninger, der skal ændres. De fysiske rammer spiller også en rolle. Det gælder blandt andet arbejdstøj, faciliteter og teknisk udstyr.









- Teknologien skal følge med. Der findes for eksempel lettere reb, men den bruges ikke alle steder endnu. Arbejdstøj skal i højere grad tilpasses kvinders kroppe, og der skal være ordentlige omklædningsrum og toiletforhold, siger Lisa Loloma Froholdt, der peger på, at det sidste er noget både kvinder og mænd efterspørger.









Hun understreger videre, at hvis de praktiske forhold ikke forbedres, risikerer man, at det bliver for svært at fastholde kvinderne i branchen - ikke på grund af selve arbejdet, men på grund af rammerne.









Trivsel og tryghed er afgørende

Rapporten understreger videre, at mental sundhed er en udfordring for begge køn. Mænd rapporterer især om sexchikane, ensomhed, søvnproblemer og i enkelte tilfælde selvmordstanker. Derfor er det vigtigt, at både mænd og kvinder støttes i at trives - og at mobning og chikane forebygges gennem en klar politik og klare procedurer.









- Der skal være robuste politikker og procedurer for at forebygge sexchikane og reducere mobning til søs. Denne rapport bidrager med konkret viden om, hvordan det kan ske i praksis, og hvad virksomheder, ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på, siger Lisa Loloma Froholdt.









Erfaringerne rækker ud over end søfarten

- Vi håber, at man vil bruge erfaringerne aktivt - både til at støtte nye søfarende, forbedre tværkulturelt samarbejde og til at skabe en mere inkluderende maritim kultur, hvor alle har lyst til at bidrage, siger hun.









Det gælder især de unge og nyansatte mænd og kvinder.









- Vi skal sikre, at de ikke står dér som "rådyr i forlygterne", men får en god overgang til livet om bord. På den måde kan branchen bedre fastholde dem, fordi de trives, føler sig som en del af fællesskabet og har lyst til at blive i det maritime erhverv.









Ifølge Lisa Loloma Froholdt er rapporten også relevante i andre brancher med stærke traditioner og kønsopdelte normer. Det kan være den øvrige transportbranche, inden for byggeri og i forsvaret.









Hun påpeger, at de erfaringer, projektet har givet med samarbejde, tryghed og ledelse i multikulturelle og kønsblandede team, kan inspirere til bedre arbejdsmiljøindsatser i mange sektorer.









Om projektet Beyond the Bow

Titel: Beyond the Bow - Diversity-crewing as the “Third D” in Maritime Megatrends

Parter: Forskningsenheden for Maritim Sundhed og Teknologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og rederiet Hafnia

Metode: Kombination af spørgeskemadata og antropologisk feltarbejde på udvalgte fragtskibe. Feltarbejdet omfattede observationer, interviews og deltagelse i besætningens hverdag

Formål: At undersøge, hvad der fremmer og hæmmer diversitet, og hvordan det påvirker samarbejde, sikkerhed, trivsel og arbejdskultur

Finansiering: Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond og Hafnia som del af et strategisk samarbejde med SDU om arbejdskultur og diversitet





Om rederiet Hafnia:

Hafnia er et af verdens største rederier inden for produkttankskibe

Skibene transporterer olieprodukter og kemikalier

Besætningerne er multinationale og arbejder på tværs af sprog, kulturer og baggrunde

Rederiet samarbejder med SDU i Maritime Culture Lab for at fremme trivsel og ligestilling i det maritime arbejdsmiljø





I projekt Beyond the Bow har Hafnia aktivt sammensat kønsbalancerede besætninger på udvalgte skibe som led i en strategisk indsats for mere diversitet.









her: Den omtalte rapport - Beyond the Bow – Diversity-crewing as the “Third D” in Maritime Megatrends - kan ses





















